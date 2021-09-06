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今4縣市上看36度全台炎熱　3熱帶系統接連生成！週五逼近台灣

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今（9/6）上午八時已有一熱帶性低氣壓（TD16）於菲律賓東方海面上生成，預計未來將朝東北方向、琉球群島附近移動。

▲預報員謝佩芸表示，目前菲律賓東方海面至南海處已有熱帶系統陸續生成。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲預報員謝佩芸表示，目前菲律賓東方海面至南海處已有熱帶系統陸續生成。（圖／翻攝自中央氣象局）

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中央氣象局預報員謝佩芸表示，目前太平洋高壓南方，菲律賓東方海域至南海都為一大低壓區，目前熱帶系統已開始逐漸活躍，已有兩個熱帶系統、一熱帶性低氣壓從中發展，其中菲律賓東方海面熱帶性低氣壓不排除逐漸增強發展為颱風，未來可能沿著高壓邊緣朝東北方向移動，預計本週五、週六（9/10、9/11）間可能靠近台灣附近海域，屆時宜花地區、北海岸可能有局部短暫雨。

謝佩芸分析，該熱帶性低氣壓所處海域條件有利其發展，但目前熱帶性低氣壓距離台灣仍遠，除了太平洋高壓外，也可能受導引氣流影響，強度、路徑等仍有變數，氣象局將持續觀察。

▲▼熱帶低壓。（圖／氣象局提供）

▲菲律賓東方一熱帶性低氣壓已於今天上午生成。（圖／氣象局提供）

再者，謝佩芸也談到，南海上、菲律賓東方個別也有熱帶系統生成，南海上的熱帶系統預計對台灣影響不大，另一個熱帶系統則較靠近菲律賓陸地，可能受陸地影響，因此變數、發展仍待確定，氣象局也將持續觀察。

至於今日和未來天氣，謝佩芸說，今天至週四（9/9）台灣均受到太平洋高壓影響、白天晴朗無雲，中午前後各地高溫均可來到32至34度，局部地區如桃園以北、花東縱谷高溫可能來到35至36度。對此，氣象局已針對全台4縣市發布高溫警示，中午前後花東縱谷，桃園市地區及南投縣近山區或河谷為黃色燈號。且中午時間各地紫外線偏強，提醒民眾務必補充水份、注意防曬。

另外，謝佩芸也說，今天午後仍要留意雷陣雨突襲，降雨地區多分佈於山區，並可能逐漸往西半部平地擴散，因此各地山區和近山區、大台北地區、高屏平地今天仍要留意午後雷雨。此外，夜間到明天清晨，西半部沿海有有局部短暫雨機率。

▲▼熱帶低壓。（圖／氣象局提供）

▲氣象局針對全台四縣市發布高溫警示燈號。（圖／氣象局提供）

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