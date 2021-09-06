台39線長榮路段雙B聚集競速　警傳喚10車10人開罰送辦

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局於8月底的凌晨時段，接獲報案指稱台39線長榮路段多部車輛聚集，並有競駛危險駕駛情形，恐有影響用路人安全之虞，歸仁分局組成專案小組連日比對該時段往來車輛，陸續通知10車10人到案說明，釐清車聚及競速等危險駕駛行為，全案訊問後依公共危險罪函送台南地方檢署偵辦。

▲台南市警歸仁分局據報，台39線長榮路段多部車輛聚集，並有競駛危險駕駛情形，警方連日比對陸續通知10車10人到案說明，全案訊問後依公共危險罪函送偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局指出，該起飆車競速涉案10車中，賓士、BMW約佔一半，顯示車主意欲相較競速其車速性能，惟十次車禍九次快，車速過快就容易失控，駕駛人因貪圖一時玩樂，違法競速當飆仔，非但置自身安全於不顧，更使不特定的其他用路人隨時處於車禍高風險，行為十分不當，一旦發生車禍將害已害人。本案相關涉案車輛除依道路交通管理處罰條例43條危險駕駛開單告發外，並以刑法公共危險罪嫌函送法辦。

為守護自己及他人的行車安全，警方此呼籲用路人不要有僥倖心理，深夜時段雖人車較少，但若生憾事恐後悔莫及，期許在大家共同努力之下，能讓每個人都能有安全的行車環境。

歸仁警分局長邱顯良表示，部分駕駛人喜歡參加車聚活動、以車會友、交流改裝車輛心得，甚至追求速度感等，但在此呼籲各用路人應遵守法令，符合速限規範、選擇合法賽車場地，勿把馬路當作私人玩樂場所，以免造成自己及他人行車上的安全顧慮，得不償失。

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