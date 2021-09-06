洪曉蕾愛吃美食　獨家研發韓式殿堂級「神仙爐」料理限量推出

▲名模洪曉蕾創立的蕾味，養身湯品「犇月双膠神仙爐」將於9/6（一）21:20在東森電視購物第47頻道首發，東森購物獨家搶先販售。（圖／品牌提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

韓式滿漢全席「韓定食」為君王食用的膳食宮廷料理，代表主食為「神仙爐」及「九折板」，尤其是味道絕佳的「神仙爐」是韓國美食中的登峰造極之作，現在在家也能享受到殿堂級美味，由崇尚美食的名模洪曉蕾領軍的鑽石級品牌「蕾味」，以多年來品嘗美食與下廚的經驗，自行研發推出「犇月双膠神仙爐」，用牛大骨高湯搭配特選花膠、銀耳及雲耳，用料頂級實在，將於9/6（一）21:20在東森電視購物第47頻道搶先獨家販售，原定價2,980元，回饋優惠只要1,380元。

洪曉蕾是超級美食主義者，就連前夫王世均都直說「她很挑的，我們兩個都愛吃」，而愛吃美食的蕾蕾，除了在伸展台上展現專業美感，在家也會自己研究各國美食料理，經常以家常手做功夫菜來宴請親朋好友，吃過的人都說手藝不輸五星大廚，這次她拿出自己的多年心得，創立美食新品牌「蕾味」，把美食所帶來的幸福感獻給自己的家人，同時也分享給大家。

韓定食繼承了朝鮮時代的宮廷料理，各式小菜擺滿桌面，除了泡菜，不加辣椒粉是其區別與普通韓國飲食的特徵。主菜用盡各種方式，如蒸、烤、燙、拌等來烹調，材料、調味、配色，花樣百出，使得菜色豐富無比。韓國料理講究色彩炫斕的視覺美感。

▲「犇月双膠神仙爐」定價2,980元，東森優惠價只要1,380元。（圖／東森購物網）

「犇月双膠神仙爐」由洪曉蕾歷時2年的研發，終於在入秋之際推出萬眾期待的韓國宮廷級養身料理，承襲韓國宮廷細火慢燉工法製作出香味四溢的牛大骨高湯，搭配特選花膠、銀耳及雲耳，讓這道湯品呈現清新卻有濃郁黏嘴的口感。入口即化的牛筋、彈牙的蜂巢肚及牛腩，加上養身的銀杏、紅棗、枸杞及杏鮑菇，完美呈現「此爐只應天上有，人間能得幾回嘗」的絕妙滋味！

▲「蕾味」由名模洪曉蕾創立，2021推出最新養身湯品「犇月双膠神仙爐」（圖／東森購物網）

洪曉蕾以在時尚產業工作時，對產品精細的要求度，同樣應用在對美食產品的品質把關上，絕對給消費者最佳的美食饗宴，「蕾味」品牌2021新品特別在東森購物頻道做台灣區首賣，9/6（一）21:20在東森電視購物第47頻道首發殿堂級的料理「犇月双膠神仙爐」，邀請會員朋友一起品嘗「蕾味」帶來的超級享受。