快訊／長榮2機師、機師兒確定染Delta病毒！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布長榮突破性感染機師基因定序結果，繼首例案16066之後，案16119以及案16120和案16120就讀高中兒子（案16122）也確定感染Delta病毒，本起事件已4人都是Delta病毒。指揮官陳時中表示，雖然目前長榮相關個案同樣是Delta病毒，不過病毒株序列並不相同。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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案16119歸類為澳洲境外移入，是本國籍50多歲長榮機師，8月31日入境後發現喉嚨乾、有痰，9月2日採檢後確診，同住太太採檢陰性。個案一採Ct值30，9月3日二採Ct值18，代表病毒量還在增加，研判是近期感染。

▲國籍航空個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

案16120則是歸類美國境外移入，同樣是本國籍50多歲長榮機師，8月31日入境，8月28日曾經有喉嚨癢的症狀，9月2日採檢後確診，9月3日再採，兩次Ct值都是28。同住太太採檢陰性，兒子確診Ct值11。疫調也認定，案16120在PCR結果出來前就長途移動，並和外人聚會，違反機組員加強自主管理規範，長榮經決議開除該名機師。

而案16122是案16120機師的兒子，是本國籍10多歲男高中生，8月30日自覺有疑似中暑症狀，9月1日喉嚨痛，9月2日因家人（案16120）檢出PCR陽性，由衛生單位安排採檢後3日確診，Ct值11，就讀的台北科技大學附屬桃園農工同班同學、同學家人以及跨班上課同學，都集中檢疫14天，曾進入案16122使用後教室者也要居隔。