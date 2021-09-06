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18歲校花懷孕淪家醜！遭父母「裸體關地窖5年」　救出後僅剩30kg

▲▼手機,手扶梯,正妹,百貨公司。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲湖北校花裸身囚地窖5年。（示意圖／免費圖庫pakutaso，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

在湖北省孝昌縣金港村，曾上演過這樣荒誕的一幕。一群來自大陸各地的熱心人士，紛紛趕到金港村只為一件事，解救一名被囚禁在地窖5年的女孩。而另一撥人紛紛上前阻止，阻止的人是女孩的親生父母。他們認為，前來解救的志願者、熱心群眾，非常的多管閑事，這是他們自己的家事，這些人沒資格插手。

據《知訊》報導，被囚的女孩名為琪琪（化名），1991年生，曾是一個非常漂亮的女孩，從學生時代起就深受男生喜歡，收到的情書可以用麻袋來裝。18歲時，和學校一名同齡男生漸漸互相愛慕並交往。

後來，2人初嘗禁果後，琪琪發現自己懷孕了，並告訴了男朋友。想到自己要當父親，琪琪的男朋友有些激動的同時也有點茫然無措，經過一系列思想鬥爭後，決定找女友父母攤牌。他決定跟琪琪結婚，將孩子生下來，盡到一名父親的責任。

女孩父母得知後非常生氣，保守的家人認為琪琪有辱家門，強逼她跟男友分手，並且在大街上當著眾人的面辱罵琪琪「不要臉」！之後，琪琪母親生下弟弟，重男輕女的家人更加嫌棄她，雙方關係徹底決裂。

爺爺事後回憶，琪琪小時候很受家人喜歡，她的爸媽也很慣她，但孫子出生後，琪琪就和她媽媽關係不好了，再加上她媽媽性格強勢，兩人經常發生爭執。為了不讓懷孕毀了琪琪的大好人生，父母更帶著琪琪去醫院做了手術，將孩子打掉。

打胎分手後的琪琪大受打擊，她開始出現精神失常的情況。母親說，琪琪患有嚴重的精神病，發起病來就脫衣服，往外跑，還拿磚頭砸人，見人就打，就連她的親弟弟她都打。

父親曾帶琪琪去醫院治療過，但是醫藥費過高，治療過一段時間，見病情未有好轉後，就終止了治療。父母擔心琪琪精神失常會傷害到兒子，再加上琪琪神志不清的樣子太丟人，「外面的流言蜚語不僅我們聽著難受，小兒子也會受影響。」

因此便將琪琪帶回老家，把她關進廢棄的地窖，從18歲到24歲，這一關就是5年。一次偶然的機會，琪琪的高中同學張勝（化名）春節回家探親，外出抽菸時，恰好在琪琪被關的位置。女孩哀嚎引起了他的注意，探尋之下發現哀嚎的人他認識，這是他讀書時學校的校花。

張勝從未想過曾經的校花竟然會是現在這副模樣，被關在地窖，周圍亂糟糟的，像是躺在垃圾堆中，蓬頭垢面不見曾經的靚麗。之後，他就不斷努力想要將琪琪救出來，卻被對方父母阻攔。

沒辦法，他只得將琪琪的遭遇發在了網上向大眾求助，琪琪的事情漸漸被很多人知曉。孝感市義工聯合會會長魯鋒讓派志工到實地了解情況後，將情況通知了當地政府。

據在現場的志工回憶，當時熱心人和家屬差點發生肢體衝突，最終經過當地政府工作人員幾個小時的開導，琪琪的父親才將她抱了出來，帶到爺爺家清理身子。

然而，此時的琪琪因為長年被關，肌肉慢慢萎縮，已經無法走路，體重只有30公斤。目前，在外界的幫助下，琪琪正在漸漸康復中。

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