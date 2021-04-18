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公務員男友急剎車...女秘書撞斷牙認為不吉利　母親節訂婚取消！

▲女子撞斷牙認為不吉利堅持取消婚約。

▲能好事成雙是很幸福美滿。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

相愛容易，相處難，就算掉牙也成婚事告吹理由！中壢區美滿服務中心舉辦「個別一對一」，活動，一名外在亮麗的女秘書，認識學養俱佳的男公務員，經交往8個月後，原擬在今年5月母親節訂婚，不料兩人最近到賣場選家具，回程中因車子急煞，女秘書撞斷一顆門牙，除了怪男生開車不小心，也認為不吉利，堅持取消婚約。

中壢區美滿服務中心說，年輕人自主性高，對於結婚這件事，找對象、交往時，往往有各種理由分手，使原本看好的一樁姻緣，突然告吹。例如，一名在新竹科學園區擔任科技新貴的王姓工程師，4個月前認識一個國小老師，兩人相談甚歡，也很快論及婚嫁，男生告訴女生，現代人結婚，一般都不會收聘金，所以他也不付聘金，希望將來結婚時不會太辛苦。

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未料，女老師一聽「不付聘金」，竟然臉色大變，認為如果付不付聘金該是由女方決定，男生不付聘金，似乎表示女生嫁不出去才不收聘金，雙方婚事因而鬧僵，男生要挽回已經無能為力。另外，有人因為是否公證結婚鬧翻，有人因為訂婚是12項禮物吵得不可開交，有的因為伴娘伴郎人選擺不平，更有人因為媒人禮金額爭執不休。在籌備婚禮中，最容易產生分歧的事項還包括；訂婚結婚是否同一天？要不要收禮？是否走傳統古禮？桌數、喜餅多少？飯店或外匯，還真是有得吵。

中壢區美滿服務中心指出，有不少未婚男女，經過層層考驗，好不容易要走入結婚殿堂，卻因為一些莫名的理由而讓婚事告吹，讓該中心同仁不禁慨嘆，相愛容易，相處難！

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