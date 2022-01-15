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美國警告「俄羅斯準備入侵烏克蘭」　外交手段若未達標恐成真

▲▼ 俄羅斯在邊境地區集結兵力。（圖／路透）

▲俄羅斯已在邊境集結10萬兵力。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國警告，如果俄羅斯的外交手段未能達成目標，可能準備入侵烏克蘭。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，莫斯科正在編造出兵藉口，「包括透過破壞活動及情報行動，指控基輔（Kyiv）準備攻擊駐紮烏東的俄軍。」另一名美國官員匿名透露，華府掌握情報指出，俄方已經在烏東佈署一批特務人員，以利執行「假旗行動」（false-flag operation）。

《路透社》報導，俄羅斯在烏克蘭邊境集結超過10萬兵力，14日釋出「遠程佈署演習」照片顯示，遠東地區的裝甲車及其他軍事設備紛紛被裝載到火車上，此舉被美國外交政策研究所（FPRI）軍事分析師羅伯．李（Rob Lee）指出，「可能是為了掩護向烏克蘭移動的部隊。」

▲▼俄軍在美俄談判前夕，出兵烏克蘭邊境軍演。（圖／翻攝自Facebook／Минобороны России ）

▲俄軍在美俄談判前夕，出兵烏克蘭邊境軍演。（圖／翻攝自Facebook／Минобороны России ）

儘管如此，莫斯科矢口否認進攻計畫，但也指出，若北約無法答應「永不將烏克蘭納入成員國」，可能採取不特定軍事行動。國防部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說，俄方希望與美國恢復安全談判，但這將取決於華府如何回應，「我們絕不接受北約出現在邊境上。」

俄羅斯與西方國家13日舉行安全會談，數小時後，烏克蘭政府網站遭受大規模網路攻擊，包括國安及國防委員會在內70個公家單位網頁受影響，但目前大多已恢復，也沒有個資剽竊行為。基輔國安部門（SBU）透露，與俄方情報單位有關的駭客組織涉案。

烏克蘭遭受網路攻擊後，白宮國安會議（NSC）已經提供支持，北約也宣布簽署網路防禦合作協議，讓基輔獲取北約共享的惡意軟體情報。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）提議，與美俄領袖展開三方會談，其幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，「國家興亡」命懸一線。

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