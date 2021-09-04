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日外送員「3個月賺66萬」　超狂戰績曝光！網看傻：正常人的2倍

▲▼Uber Eats。（圖／記者黃克翔攝）

▲日本一名外送員在3個月內，跑了3706件訂單，賺了將近66萬台幣。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者高琳景／綜合報導

疫情爆發期間，不少民眾為減少外出，多以叫外送等方式來解決一日三餐，也讓不少外送員在這段期間訂單接到手軟。對此，日本一名網友分享「今年6至8月他一共跑出3706件超狂戰績」，讓不少網友看見後直呼「是正常人的2倍…」。

原Po於上月29日在推特（@Uber98947163）發文表示，從6月份開始當Uber外送員後，連續3個月下來已經跑了3706張單，總共賺了264萬日圓（約新台幣66萬），但這超狂戰績背後，其實他在3個月內僅休了1天的假。
 

從照片中可見，原Po在6月跑了1251件單，賺了85萬日幣（約新台幣21.2萬）；7月跑了1120件單，賺了86萬日幣（約新台幣21.5萬）；8月跑了1235件單，賺了91萬日幣（約新台幣22.7萬），總計264萬日幣（約新台幣66萬）。

貼文曝光後，讓不少網友驚呼「太扯了！大約是正常人的2倍…」、「這是超人了吧！你什麼時候休息？」、「真的是騎摩托車在送餐嗎？」、「平均一天跑40張單欸」、「只休息一天真的都不累嗎？」、「這體力真的超驚人」。

對此，原Po也留言解釋，「他每天幾乎都早上9點就開始工作，直到晚上10點多才下班回家，也常常騎著摩托車跑遍東京各地方，包括澀谷、橫濱等地區。」

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