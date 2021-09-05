全中國青少年「只能玩1小時遊戲」　苦等一周「伺服器卻被擠崩潰」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官方上月底推出新規定，限制未成年人只能在假日晚間的8點至9點玩一個小時的網路遊戲。規定實施的第一個周末，大批苦等已久的青少年迫不及待登入最熱門的遊戲《王者榮耀》，但沒想到，疑似因為同時上線人數過多，伺服器在9月4日晚間竟被擠到「崩潰」，一直至晚間10點多才恢復正常，青少年又度過了沒有網路遊戲的一天。

大陸國家新聞出版署8月30日發出通知，稱為了防止青少年沈迷網路遊戲，所有網路遊戲業者只能在每周五六日，以及法定假日的晚間8點至9點向未成年人提供1小時的服務。

不過，新規定推出的第一個周末就發生了意外。9月4日晚間8點左右，微博上開始出現大量網路遊戲《王者榮耀》伺服器崩潰的發文，由於該款遊戲相當受到青少年歡迎，伺服器崩潰的時間又正好與未成年人的「法定遊戲時間」符合，大家都懷疑是「全國青少年」擠爆了伺服器。

《王者榮耀》官方晚間10點左右證實，部分玩家出現了排位賽、巔峰賽進入異常的問題，該問題目前已經處理完成，逐步恢復，針對因伺服器影響而丟失對局的勝利方，將陸續補發對應「排位星積分」和「巔峰賽積分」。

雖然《王者榮耀》官方未說明伺服器出現問題的確切原因，但許多網友都認定就是青少年擠爆的，在微博上瘋狂討論，「可憐的孩子，等了一整個禮拜，熬過艱難的開學，就等這1小時，伺服器就然崩了！」「連這1小時的快樂也要剝奪嗎？給孩子幸福的童年很難嗎？」「好險我已經成年了，現在孩子太辛苦了。」「恭喜，又是沒有網路遊戲的一天。」