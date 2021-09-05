　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

全中國青少年「只能玩1小時遊戲」　苦等一周「伺服器卻被擠崩潰」

▲▼王者榮耀,騰訊,手機遊戲。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官方上月底推出新規定，限制未成年人只能在假日晚間的8點至9點玩一個小時的網路遊戲。規定實施的第一個周末，大批苦等已久的青少年迫不及待登入最熱門的遊戲《王者榮耀》，但沒想到，疑似因為同時上線人數過多，伺服器在9月4日晚間竟被擠到「崩潰」，一直至晚間10點多才恢復正常，青少年又度過了沒有網路遊戲的一天。

大陸國家新聞出版署8月30日發出通知，稱為了防止青少年沈迷網路遊戲，所有網路遊戲業者只能在每周五六日，以及法定假日的晚間8點至9點向未成年人提供1小時的服務。

▲▼全中國青少年「只能玩1小時遊戲」　苦等一周「伺服器卻被擠崩潰」。（圖／翻攝微博）

不過，新規定推出的第一個周末就發生了意外。9月4日晚間8點左右，微博上開始出現大量網路遊戲《王者榮耀》伺服器崩潰的發文，由於該款遊戲相當受到青少年歡迎，伺服器崩潰的時間又正好與未成年人的「法定遊戲時間」符合，大家都懷疑是「全國青少年」擠爆了伺服器。

《王者榮耀》官方晚間10點左右證實，部分玩家出現了排位賽、巔峰賽進入異常的問題，該問題目前已經處理完成，逐步恢復，針對因伺服器影響而丟失對局的勝利方，將陸續補發對應「排位星積分」和「巔峰賽積分」。

雖然《王者榮耀》官方未說明伺服器出現問題的確切原因，但許多網友都認定就是青少年擠爆的，在微博上瘋狂討論，「可憐的孩子，等了一整個禮拜，熬過艱難的開學，就等這1小時，伺服器就然崩了！」「連這1小時的快樂也要剝奪嗎？給孩子幸福的童年很難嗎？」「好險我已經成年了，現在孩子太辛苦了。」「恭喜，又是沒有網路遊戲的一天。」

▲▼全中國青少年「只能玩1小時遊戲」　苦等一周「伺服器卻被擠崩潰」。（圖／翻攝微博）

►拖地神器才799元！從此地板超乾淨

ET快訊
每10女性就有1人患「這疾病」　醫曝7症狀要注意
快訊／高雄機車相撞！　1騎士傷重不治
LINE免費貼圖來了！限時10款快下載
快訊／110萬簡訊怕爆！北市「逾千人排PCR」結果出爐
福原愛被警告！台製作人在中國賺翻「突被消失」內幕曝
正妹外送員打疫苗「下衣失蹤」　起底！私照尺度超大
快訊／長榮機師染Delta　北市24名接觸者PCR出爐
境外解隔回社區「被通知染Delta」！　北市緊急匡列
快訊／高雄男倒臥血泊亡　家中玻璃全碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

廣州隔離酒店員工被感染　初步判定「收房客垃圾時意外暴露」

全中國青少年「只能玩1小時遊戲」　苦等一周「伺服器卻被擠崩潰」

打賭「活蝦塞GG」輕鬆獲勝！他隔天尿尿痛炸「膀胱已變魚缸」

失明女童獨自出門　母每天偷偷跟在身後！網感動：最深情隱形陪伴

貓咖啡倒閉「丟下30隻貓」不管　半個月後「飄出屍臭」變貓地獄

荊州花7億蓋「全球最大關公」　5年後變違法「再花6億拆除！」

外媒曝北京市政府協調「國企入股」　滴滴回應：不實消息！

北京天價學區房「暴跌800萬」　「學區大風吹」令家長不敢出手

陸「雙減」重創補教業！英語教育集團總裁「捲款8億元跑路」

和少婦啪啪不滿足！小鮮肉偷下藥「害她丈夫變軟男」：我想獨佔

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

周揚青畫男友臉笑瘋…他變臉：不要拍了！　羅昊放狠話斷聯「我們可能不適合」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

洛威拿犬癱瘓百日「奇蹟發生了」 努力站立模樣媽感動：進步好多

5歲女兒亂入錄影報本名+生肖　秒變爆料現場！媽急忙切鏡頭

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

廣州隔離酒店員工被感染　初步判定「收房客垃圾時意外暴露」

全中國青少年「只能玩1小時遊戲」　苦等一周「伺服器卻被擠崩潰」

打賭「活蝦塞GG」輕鬆獲勝！他隔天尿尿痛炸「膀胱已變魚缸」

失明女童獨自出門　母每天偷偷跟在身後！網感動：最深情隱形陪伴

貓咖啡倒閉「丟下30隻貓」不管　半個月後「飄出屍臭」變貓地獄

荊州花7億蓋「全球最大關公」　5年後變違法「再花6億拆除！」

外媒曝北京市政府協調「國企入股」　滴滴回應：不實消息！

北京天價學區房「暴跌800萬」　「學區大風吹」令家長不敢出手

陸「雙減」重創補教業！英語教育集團總裁「捲款8億元跑路」

和少婦啪啪不滿足！小鮮肉偷下藥「害她丈夫變軟男」：我想獨佔

宜蘭日式飯店新景點！看水豚泡湯、翻肚討摸　和呆萌羊駝散步

台灣智慧醫療高峰會　中榮院長陳適安：期待智慧醫療成為護國神山

快訊／疑「未兩段式左轉」！高雄2機車相撞1騎士傷重不治

陸封殺劣跡藝人「最慘倒楣鬼」是他！5代表作精準踩雷　出道8年全歸零

書蟲們快筆記！台北預約制圖書館「文房」濃濃日本味還有免費午茶

面試都談好了！看準高薪一報到「砍到剩3萬」　神扯對話曝光

太空驚現不尋常X射線！神秘身世曝光　恆星「吞噬黑洞」引發大爆炸

星・變美／42歲性感女神超狂S曲線！每天早上必喝「抗氧化果昔」

打完疫苗變富翁！美失業婦一覺醒來抽中5600萬　嗨喊：夢想實現了

塔利班殺進最後一省　阿富汗反抗軍稱「已擊殺600塔利班戰士」

大陸熱門新聞

貓咖啡倒閉　30隻貓被丟下「遍地屍體」

17歲高三生沉迷女僕店　花光128萬出國留學費

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

和少婦啪啪！小鮮肉下藥害情人丈夫不舉：想獨佔她

失明童獨自出門　母每天偷偷跟在後

14歲少女面部衰老像70歲　含哭：為什麼生下我？

不雅片瘋傳　重機女神億萬身家起底

只能玩1小時遊戲　陸青少年擠崩伺服器

賭活蝦塞GG獲勝！他隔天尿尿痛爆

夢見跟親姊亂倫！起床竟把她砍成重傷

雷軍突賣3億股小米！網瘋猜變現270億

工程車衝撞送葬隊伍！多人慘捲車底釀20傷

立陶宛女大使已回國！在北京隔離完21天馬上就走

重機系女網紅爆4影片外流！網友湧入FB粉專打氣

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獨／22歲混血嫩模失蹤2天墜樓亡　超黑暗IG曝

農曆七月最後3天！民俗專家曝3地點別去

拉出鉛筆便！醫驚見她「百顆肉團塞爆」100%變癌症

時間到就開始燒！打完AZ「1時間點」瞬間虐全身

Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

劉雨柔房事到一半「被貓搞破壞」老公瞬間傻眼

iPhone13即將在9月開賣　3C達人卻建議買iPhone12　

「政府不會做就換人」　館長嗆3+11又來

長榮3機師確診「2空姐匡列」　網揪神秘數字

醉後PK陰莖長短！「短根」大叔輸不起　砍斷好友大GG

大陸開鍘9外籍藝人「名單驚見孫燕姿」！

台中2空姐曾接觸確診機師　PCR結果出爐

婦遭輾斃夫痛哭　肇事男：有地方洗澡嗎？

拉麵店菜單「虎班貓抱抱」！網看價格瘋了

22歲混血美模墜樓卡牆亡！絕美厭世臉爆紅封女神

更多

最夯影音

更多
路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了
藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面