想改變=不接納自己！「負能量爆表」越壓抑越反彈　心理師揭原因

▲人如果沒有負能量，也不會有正能量。（圖／示意圖／免費圖庫pakutaso）

文／叢非從

摘自／寶瓶文化《我想愛你所不能愛的自己》

在我們的生活中，如果你發現了某個人的某個問題，你的助人情結就會氾濫，很想改變他。最常見的就是：你想把他從一個自我否定、消極、自卑的人，變成勤奮、積極、自信的人。也就是把一個負能量的人變得正能量起來。

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當他配合你，你還是有點得意的。但是更多時候你會經受挫敗，當他開始說：「這些道理我都知道，但我就是做不到啊。」「我知道很多改變的方法，然而並沒有什麼用啊。」「我知道我的問題，但我就是改不了，甚至並不想改啊。」

然後你只能愛莫能助地望著他：「既然你不想改，那我也沒辦法。」最後弄得他很挫敗，不僅原來的問題毫無減輕，還伴隨產生很多自責和無奈。

想變得更好，卻往往不如預期

即使在生活中，我們也經常遇到這種挫敗感。知道的道理愈多，愈發現自己的問題，愈是沮喪。在我們的課堂上就經常出現這樣的人：

●我知道人透過努力可以改變自己的命運，所以我要積極上進、勤奮精進，不要拖拖拉拉。可是我總是消極悲觀，做不到積極努力，我就很挫敗，責怪自己為什麼這麼不爭氣，最後還是做不到。

●我知道人應該自信、陽光、外向、充滿正能量，於是每當我開始憂鬱，我就同時開始了焦慮，滿滿的負能量。

●我還知道人應該每天跑步鍛鍊身體，每天十一點前睡、七點前起床有利於一天的效率。於是每天早上床不願意放我走的時候，我就痛罵它。

●我知道人不應該發脾氣、暴躁、情緒化，可是我從來不曾控制住半分。

●我知道人要節制，要有禮貌，知道人要寬容，我知道很多，可我從來沒做到⋯⋯

很多時候，當你想強迫自己改變的時候，反而變得更差了。為什麼會這樣？當我聽到了「知道了很多道理，卻過不好這一生」這句話，我的理解是：那是你知道得還不夠多。因為你不知道為什麼會這樣，不知道如何打破僵局，不知道自己被固定思維侷限。人在感受到自己無知的時候，恰恰才是「知道了很多道理」的時候。

那麼，我們不知道的是什麼？

▲「意識有壓迫，潛意識就會反抗。」（示意圖／pixabay）

反壓迫是大自然和我們的規律

「哪裡有壓迫，哪裡就有反抗」，這句話還是很有道理的。自我有壓迫，自我就有反抗。意識有壓迫，潛意識就會反抗。強迫自己變得自信、外向、勤奮、好脾氣，潛意識就會以更加自卑、封閉、懶惰、壞脾氣來反抗。

反抗的意義是非常積極的，我們透過反抗來感受到自己的存在，證明自己是個獨立的存在者，以不被他人所吞噬。實際上壓迫我們的不是自己，而是我們認同了的文化、環境和教育。

我們的意識認同了外在給我們的教育：什麼是好的，什麼是壞的，什麼是該的，什麼是不該的。我們不斷被植入暗示：一個勤奮的、陽光的、開朗的人更容易獲得成功，更容易被愛、被接受，所以我們的意識要強迫自己變成那樣。它企圖透過內化外在的標準，從外到裡對我們進行強迫改造。

可是潛意識不幹：我這樣好好的，憑什麼你要我改我就改？我這樣幾十年了，舒服著呢。我要是改了，我就成了你的傀儡，我還是我嗎？

這種暗示無處不在。比如你媽每次都跟你說，要注意安全，要注意安全，要注意安全。直到你煩到不想再聽，問題就開始出現了。你的意識已經同意了它，但你的潛意識卻開始了反抗：「我如果真的注意安全了，豈不被你們控制了？」所以，如果你願意觀察，你就會發現，不斷給自己或被他人強調要注意安全的人，安全指數是最低的。

變成一個外向、勤奮的人，被稱為正能量，社會的確更喜歡這樣的人，但那絕不是要求來的。正能量是一個結果，而不是過程。你想變成一個正能量的人，或者想改變自己，絕不是強迫自己去做些什麼，而是去問問自己：

當我做不到的時候，我的內心是有什麼卡住了嗎？

我可以做怎樣的疏通，來讓自己做到呢？

比如說健康的人是討人喜歡的，但你不能因此要求自己健康、健康、健康，然後就強迫自己健康。你要做的是檢查自己，營養出了問題就調營養，生活規律出了問題就調生活規律，器官出了問題就去調器官。

▲太想改變自己，可能是不接納自己。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

想改變，是對自己的不接納和排斥

我們對於無條件的愛有著天生的需求，因此潛意識就有一個追索：如果我不好了，你們還會愛我嗎？不會是嗎？所以我不能改。我改了你們愛我很正常，但我要拿什麼來證明我是被愛的？

我知道我任性、懶惰、消極、負能量滿滿，但我內心深處真的不想改，改太累了。改是怎麼累的呢？改的意思是：我不喜歡現在的自己，我要變成另外一個樣子。

我不喜歡現在的自己，所以我要改。

我不喜歡現在的自己，所以我要改。

我不喜歡現在的自己，所以我要改。

當我重複至少三遍，你會有什麼感覺？你真的要這麼討厭現在的自己，以至於想要自己的這些面向從此消失，不再回來嗎？不再消極、不再懶惰、不再任性──你真的要對自己如此苛刻嗎？要這麼不愛自己，排斥自己？

強迫自己改變，是因為我不喜歡現在的自己。不想改變，則是我需要你們來喜歡這樣的我，也就是我的內心深處，有著這樣的吶喊：我渴望你們接納我所不能接納的自己。

然而你不能接納自己，如此地想改變，也並非一件好事。從心理學上說，任何特質，都是兩面的存在。人的消極和積極一樣多，勤奮和懶惰一樣多，對於一面的執著，就是對另外一面的壓抑。一個對外善良的人，容易對內苛刻。一個白天陽光的人，晚上容易憂鬱。

如果你充滿了正能量，那麼，你的負能量哪去了呢？

你不允許它出來，它就被壓抑。它被壓抑，就會不停地湧動，想盡各種辦法出來。也就是壓抑愈厲害，內耗愈大，直到你崩潰，再也壓不住，就成了：

我，知道。但，我做不到。

不是不想做，是沒有力氣做。

因為你的力氣已經全部用在排斥自己、自我壓抑了。

沒有了負能量，世界上哪還有什麼正能量。

★本文摘自寶瓶文化出版《我想愛你所不能愛的自己》，作者叢非從，薩提爾模式心理師，應用心理學碩士、中國國家二級心理諮詢師（同台灣諮商心理師）。「你的內心住著大法官，一住幾十年。它告訴你哪些是好，哪些是不好；怎樣會被人愛，怎樣不會被愛。於是你隱藏自己、改變自己，說話小心翼翼，活得愈來愈像一隻刺蝟⋯⋯叢非從心理師以其慣有的犀利文字與見解，為讀者一一破解、拆除日常裡一再絆倒我們的情緒迷障，疏通生命裡陰魂不散的思維死巷。」