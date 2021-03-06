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《情緒勒索》心理師周慕姿新作！「過度努力」是種自我傷害與耗損

▲鬱卒,憂鬱（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲「過度努力」是一種自我耗損與傷害。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者林育綾／綜合報導

暢銷書《情緒勒索》作者周慕姿再推新作，新書《過度努力》由寶瓶文化在3月發行，她提到，每一個過度努力的人，都是把傷藏得很深、藏得很好的大人，而「過度努力」是一種自我耗損與傷害，「追逐的是他人或社會眼光中的自己，而非真實的自己」。

 《情緒勒索》在2017年狂賣超過15萬冊，除了登上各大書店暢銷排行榜，也售出中國大陸簡體字、韓國、泰國、越南、星馬、印尼等國版權。心理師周慕姿如今再透過改編8個真實故事，提醒在華人推崇努力的文化裡，「過度努力」是多麼容易被忽視，甚至被完美掩蓋在高收入、不凡成就裡，「但每個過度努力的人，都是靈魂受創、傷痕累累的大人」。

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▲憂鬱,悲傷,難過,懊惱,焦慮。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲過度努力的人，追逐的是他人或社會眼光中的自己，而非真實的自己。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

她認為，「過度努力」是一種自我耗損與傷害，也是最完美的人生逃避，逃避的是生命中最重要的事──「你是誰？你為誰而活？」因為過度努力的人，追逐的是他人或社會眼光中的自己，而非真實的自己；而當你相信自己夠好，你就不用總是必須向這個世界證明什麼。

根據出版社介紹，周慕姿對自己諮商工作的期待，是希望能幫助人看到自己的選擇「是怎麼被困住」，還有「為何被困住」；而後幫助他們看到「自己擁有的能力」與「其他的選擇」。

她相信人們擁有「選擇的自由」，以及若能以「真實的自己」面對生命，就能掙脫無形的束縛，獲得真正的自由。對她而言「接納自己，獲得自由」是人生最重要的事。

▲▼暢銷書《情緒勒索》作者周慕姿再推新書，《過度努力：每個「過度」，都是傷的證明》。（圖／寶瓶文化提供）

▲暢銷書《情緒勒索》作者周慕姿再推新書，《過度努力：每個「過度」，都是傷的證明》。（圖／寶瓶文化提供）

《過度努力：每個「過度」，都是傷的證明》由寶瓶文化出版在3月5日發行，該書也獲得許多名人推薦，包括陶晶瑩、心理師鄧惠文、作家張曼娟，還有賴芳玉律師、作家陳曉唯、知名節目主持人蕭彤雯、精神科醫師王浩威、臨床心理師洪仲清、《大人學》共同創辦人張國洋等。

其中賴芳玉律師也在推薦專文提到，「『不夠好』這句話很傷人，也很毒，可惜的是我們很少有防疫措施。」更說道，整個社會，不是虎爸或虎媽當道而已，而是已經建構出隱形的「虎社會」。所以當你有童年逆境，就如雪上加霜，所有的逆境都指向一個原因：「因為我不夠好，所以父母才不愛我」。

因此她說，「真的很感謝慕姿再度為這群『過度努力』而受累的朋友寫下這本書，提供『不夠好』的治療與防疫方法。她不同以往的書寫，改編真實案例，呈現諮商室的對話，透過個案描述過度努力的情境，讓讀者更貼近自己的經驗，進入自我探索的可能。」

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