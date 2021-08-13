失戀就天崩地裂？心理師拆解：是你把自我功能「外包」給別人

▲心理師提到，「失戀之所以讓人痛苦，是因為你失去了讓你賴皮的人」。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

記者林育綾／綜合報導

許多人被劈腿、被分手就彷彿「進入亂世」，不過臨床心理師洪培芸說，「失戀之所以讓人痛苦，是因為你失去了讓你賴皮的人」，表面上是對方傷害了你，其實是「你把自我功能及未來外包給了別人」，鼓勵大家「一邊擦眼淚，一邊站起來，去認識更多人，去發展或進入下一段親密關係」。

寶瓶文化近來出版「薩提爾模式」心理師叢非從新書《我想愛你所不能愛的自己》，邀請臨床心理師洪培芸撰寫推薦文，而洪培芸在文中提到，叢非從所說的「自我悅納」，不去嫌棄「現在」的自己，正是愛自己的檢驗指標之一。

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她說，「一個不能愛自己的人，心中有著永遠填不滿的空缺，然後不斷向外尋找讓自己感受到被愛的人，還有能夠轉移注意力的事情。」更舉例當人熱戀時歌舞昇平，太平盛世；失戀時就彷彿烽火連天，進入亂世，而「失戀之所以讓人痛苦，是因為你失去了讓你賴皮的人。表面上是他傷害了你，其實是你把自我功能及未來外包給了別人」。

洪培芸說，「他劈腿了，確實，他很可惡。可是你要賴在原地，罵他多久呢？要繼續讓他牽制你多少時間呢？你可以一邊擦眼淚，一邊站起來，去認識更多人，去發展或進入下一段親密關係，這是你的人際關係能力，屬於你的自我功能其中一部分。」

她也提到，許多人在親密關係裡受重創，卻又離不開，是因為他沒打算認回自己的成長責任，靠自己的雙腳走出去，憑自己的雙手打拚屬於自己的未來，而是巴望著、倚賴著有人能夠為他未來的50年買單。

也有很多人「把伴侶當作雪中送炭的剛需，而不是錦上添花的美麗」不過洪培芸提醒，「這就意味著如果他送不了炭，你就會在大雪地中把他咒罵個半死，因為他影響了你生存下來的可能──其實這就代表了你必須仰賴他，才能存活下去。」

因此她建議，「如果你負起人生責任，充分發揮自我功能，好好照顧你自己，你就不會因為他的離去而無法呼吸，你就不會因為他的變心被掐緊脖子。有了親密伴侶，會讓你人生的增添美麗；沒有伴侶，你一樣活得暢快淋漓，哪來什麼活不下去！」

▲薩提爾模式心理師叢非從新書《我想愛你所不能愛的自己》。（圖／寶瓶文化提供）



叢非從新書《我想愛你所不能愛的自己》透過親密關係、人際互動、自我悅納三個角度切入，直指各種關係、場域裡的問題，皆起因於躲藏在內心深處的信念「不相信自己值得被愛」。還提到很多人「內心住著大法官」，不斷判斷自己哪些是好、哪些是不好；怎樣會被人愛、怎樣不會被愛，卻在不斷隱藏和改變自己的過程中，不自覺活成了刺蝟。

他以慣有的犀利文字與見解，為讀者一一破解、拆除日常裡一再絆倒人們的情緒迷障，該書由寶瓶文化在台發行繁體中文版。

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