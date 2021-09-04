Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

▲長榮機師接種完兩濟完整疫苗後仍突破性感染。（圖／示意圖，與本案無關／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

長榮航空5天內3名機師突破性感染，其中案16120就讀北科附工的兒子也確診，全校師生、家人共2800人進行PCR檢測，雖全部陰性，但指揮中心仍擔憂是印度變異株（Delta）引起。對此，台大兒童醫院院長黃立民表示，一旦出現社區10人以上群聚、2波以上的群聚，就要考慮分區警戒升級。

桃園市府4日公布確診機師及其子的足跡，包含家樂福中原店、2021桃園蓮花季、藏壽司桃園青埔店、168公車(往內壢方向)、家樂福經國店。此外，針對案16119及案16120匡列對象322人，已完成PCR採檢188人，165人採檢為陰性、1人為陽性（案16122），22人檢驗中，尚有134人待採檢。另針對案16122匡列居家隔離對象205人，已完成採檢200人，200人採檢為陰性、無採檢陽性，尚有5人待採檢，校園擴大採檢2656名皆為陰性。

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▲黃立民認為，未來若出現兩種情況，可能要考慮警戒升級。（圖／記者李毓康攝）



據《中時新聞網》報導，黃立民分析未來若出現2狀況，就有警戒升級的必要，首先為社區中出現10人以上的群聚，其次是有2波以上的群聚，就得考慮分區警戒升級。

黃立民說，此撥疫情重點在限制傳播，因此民眾仍須戴口罩、勤洗手及保持社交距離；另外，台灣要適應跟病毒共存，需先讓高危險對象（長者、邊境工作者、醫護等）施打疫苗，若狀況允許，最好安排接種第3劑，且要以充足的藥物、醫療量能應對未來的情況。

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