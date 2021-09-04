游錫堃續倡台美建交　「有些人說我半生不熟、思慮不周」

▲立法院長游錫堃（左）、廣播節目主持人張銘祐（右）。（圖／翻攝自綠色和平廣播電台直播）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃近期數度公開呼籲「台美建交一定會實現」，他4日接受綠色和平廣播電台「銘記在心」節目專訪時再次談及，有些人批評他講台美建交是「思慮不周」，可是他當年參選省議員、組黨、提出正常國家決議文也曾被批評，顯示只要努力做就有機會成熟，台灣要正名制憲的鑰匙是台美建交，他將持續重申理念。

游錫堃今天下午接受廣播媒體訪問時說，他從小時候就認為「台灣人要出頭天」，而台灣唯有變成正常國家，才有辦法出頭天，古時候的人都說「30年風水輪流轉」，今年距離1972年代表中美關係緩和的《上海公報》已經近50年，台灣的國際地位也從低潮到逐步提升。

游錫堃表示，很多人倡導台灣要正名制憲、入聯，才有可能變成正常國家，但是看現在的國際情勢，如果沒有美國支持，台灣要加入聯合國是不可能的，遑論正名制憲也可能受到中國霸凌，若沒有美國相挺就會變成台灣在挑釁，「正名制憲的鑰匙（關鍵）是台美建交」，這也是為什麼他這3、4年來都倡導台美建交。

游錫堃說，台美建交之後，才有可能推動正名制憲，最近有很多美國國會議員提出台美建交，而去年10月，也有國民黨立委提出「台美復交」的主張，立法院不分黨派都支持台美復交，其實建交、復交都沒關係，只要台灣和美國建立外交關係，只有繼續努力、繼續講，這才會變成重要的議題。

游錫堃直言，有些人覺得台美建交很困難，批評「游錫堃（主張台美建交）半生不熟、思慮不周」，可是像他在黨外運動時期，如果沒有堅持、哪有前途，當年他要參選省議員和組黨也被說沒有前途、半生不熟，可是只要努力做就會成熟。

游錫堃談及，台美建交的確很困難，他在2018年提出這個主張的時候沒有人響應，現在過了3、4年，已經有很多人跟著講，不管怎樣，為了讓台灣變成正常國家出頭天，一定要講台美建交，因為這是正名制憲的鑰匙。