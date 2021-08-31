游錫堃回憶1986圓山組黨「視關如歸」　接妻小到台北過最後一夜

▲民進黨「圓山組黨」照片。（圖／攝影師邱萬興提供）

記者呂晏慈／台北報導

民主進步黨創黨即將屆滿35周年，當年衝破黨禁發動「圓山組黨」的靈魂人物、現任立法院長游錫堃，在近期出版的新書《衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實》，還原當時創黨成功的關鍵因素。他31日接受廣播節目「POP搶先爆」專訪時說，民進黨可組黨是因為整個台灣社會的貢獻，當時整世代的台灣人都是「民進黨助產士」，倘若沒有圓山組黨，台灣要從威權體制轉型到民主國家，會愈發困難。

游錫堃今天中午接受廣播媒體專訪時說，相對儒家文化重視「君君臣臣父父子子」，不適合民主政治，台灣可以成為民主燈塔很可貴，民進黨的誕生是因為整個台灣世代的貢獻，整個世代的台灣人都是「民進黨之父」、「民進黨助產士」。

游錫堃回憶，當時台灣的社會氣氛很像現在的香港，剛發生美麗島事件、林宅血案、陳文成命案，他的心情是「視關如歸」，因為聽聞美麗島事件受刑人的家人在第一時間都不知親人被抓，還把太太和兩個孩子接到台北，4人睡在兩張單人床上，當作「最後一晚」。

至於為何選在圓山飯店舉行創黨大會？游錫堃說，當時他認為「燈塔之下常常是最暗的」，誤打誤撞以「台北市牙醫師公會」之名租到當時全國最富麗堂皇的圓山大飯店，而國民黨把焦點放在尤清、謝長廷組織的「黨外公職人員公共政策研究會」（簡稱公政會），沒有投注太多眼光在他身上，好像冥冥之中有天意，讓秘密會議順利舉行。

游錫堃說，為何選在9月28日組黨，是因為組黨後的68天就是中央民意代表選舉，政府若選擇不抓，就等於承認新政黨成立，但抓人的政治代價太大，反而會讓民進黨壯大；且在媒體方面，《中國時報》創辦人余紀忠決定要報導這個政治事件，讓海內外都知道他們要組黨，美國關注台灣民主化的國會議員也有了著力點，成為關鍵助力。

游錫堃表示，928組黨後，國內外焦點紛紛集中到當時的總統蔣經國身上，當時參謀總長郝柏村主張「通通抓起來」，另一左右手李登輝則持溫和意見，「如果沒有整個社會的氛圍、黨外人士長久以來的努力，以及美國長期以來對台灣的關心，圓山組黨沒有這麼容易成功。」

游錫堃表示，圓山組黨是台灣民主化的分水嶺，如果沒有圓山組黨，蔣經國就不會解除戒嚴，且當時台灣保守社會這麼強大，要從威權體制過渡到民主國家，會愈發困難。