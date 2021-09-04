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北京天價學區房「暴跌800萬」　「學區大風吹」令家長不敢出手

▲▼北京天價學區房。（圖／翻攝中新經緯）

▲天價學區房過去相當搶手，但現在卻面臨砍價求售。（圖／翻攝中新經緯）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸嚴打學區房炒作，又推出「學區調劑」等政策，已導致多地學區房的價格出現大幅下跌。北京最頂尖學區「德勝學區」的房價在兩個月的時間內已下跌了150萬至200萬元人民幣（約640萬至850萬元新台幣），原本有意買房的家長也都開始猶豫，市場觀望氣氛濃厚，成交量嚴重下滑。

根據《中新經緯》報導，「德勝學區」擁有育翔小學、西師附小、五路通小學等優質小學及中學，此前一直受到家長的追捧，價格也位居塔尖位置，但受「學區調劑」的影響，德勝的二手房價格降幅也最為明顯。

德勝學區的房產經紀人李騰（化名）表示，差不多兩個月的時間裡，德勝學區房的價格降了150萬至200萬元，「一居、兩居、三居，都降了這麼多。比如，德勝學區的一居室之前能賣880萬至950萬之間，現在是600多萬，接近700萬。兩居室之前能賣950萬至1050萬，現在是800萬至850萬。」

李騰指出，現在德勝學區40多平方米的一居室，降到680萬至690萬元左右，降了接近200萬元，「之前這種落戶一居室，是要搶著買的。」

▲▼北京天價學區房。（圖／翻攝中新經緯）

劉平（化名）是一名1歲孩子的媽媽，一直在留意北京學區房的情況，但由於西城、海淀的價格已經很高，加上手頭資金未到位，一直沒有出手，今年7月，德勝和月壇學區的學生被調劑到其他學區後，劉平變得更加猶豫，很怕踩雷。

多名房產經紀人坦言，現在市場的觀望情緒濃厚，部分學區的成交量已經出現嚴重萎縮，而仍保持活躍的區域，價格也都降了很多，價格高的話是賣不動的，「也有客戶會問我們的想法，但說實話，我們也看不懂。」

其實，不僅僅是北京，近段時間以來，許多一二線城市都推出了與入學政策、學區房市場整頓相關的政策。合碩機構首席分析師郭毅指出，學區房的價值更多體現在保證孩子能夠進入優質學校，但在教育資源均衡化的大趨勢下，其價值未來肯定會受到影響，「特別是一些『老破小』房源，本身的居住價值較差，如果學區價值又進一步弱化，那它會被有一定居住品質追求的家庭所拋棄。」

中原地產首席分析師張大偉也認為，受調劑、市場炒作預期下降的影響，類似德勝這種頂級學區的價格受到挑戰，價格不可避免地要有調整，「由於未來幾年德勝學區入學人數與學位緊張的矛盾依舊存在，價格或難有起色。」

郭毅認為，從目前看，不管是此前的「多校劃片」還是如今的「教師輪崗」，更多的表現為一個行政區域內的教育均衡，這些政策會讓同一個學區、同一個行政區內的教育資源更加平均，這類政策反映到房價上，就是「削峰填谷」的作用，即拉平區域內的房價。

郭毅也強調，教育均衡化不可能一蹴而就，可能需要一個較長的周期，「從更長期看，學區房價格未來的走向，還要看教育資源均衡化的製度安排和實際落地情況。」

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