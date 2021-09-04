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日相菅義偉將卸任　眾議院大選恐拖到11月

▲▼日本首相菅義偉。（圖／路透）

▲菅義偉將於本月底卸下首相職務。（圖／路透）

文／中央社

日本首相菅義偉因內外交迫決定放棄尋求連任自民黨總裁（黨主席），將於本月底卸下首相職務。就目前政治情勢來看，10月任期將屆的眾議院改選日程，很有可能會拖到11月。

日本讀賣新聞報導，自民黨總裁菅義偉昨天表明卸任意向，之所以會做出這樣的決定，主要是考量到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策飽受批評及黨內向心力減弱，想要連任總裁有困難。

目前看來，自民黨總裁選舉將以表態參選的64歲前政務調查會長岸田文雄、有意參選的58歲行政改革擔當大臣河野太郎，及同樣有意角逐的64歲前幹事長石破茂3人為主軸展開。

自民黨總裁選舉預計本月17日公告、29日投開票，屆時選出的新總裁必須在10月上旬參與首相指名選舉並組閣，因此，即將於10月21日任滿的本屆眾議院，很有可能必須延後到11月再進行改選。

如果是自民黨新任總裁當選首相後，決定在10月解散眾議院的話，將會是公職選舉法上最晚解散的一次，投開票日期可能落在11月28日。

不論是上述哪一種可能，眾議院在議員任期屆滿後才進行改選，將創現行憲法首例。

菅義偉3日在自民黨中央黨部舉行的臨時黨務主管會議上，表明將不會參選自民黨總裁選舉，也不會進行原先要在6日進行的黨務人事改組。

他昨天在首相官邸受訪時說，防疫與參選總裁需要花費很大的精力，「兩者無法兼得」，自己希望能專心在防疫工作上。他下週將再度舉行記者會。

菅義偉曾想更換自民黨幹事長二階俊博等黨務一級主管，透過人事改組來打開目前所面臨的局面；不過，沒想到在總裁選舉前提出人事改組，反而招致黨內強烈反彈。

面對眾議院改選是要解散，還是要採取「任期屆滿選舉」，菅義偉同樣難以做出判斷，也加速聲勢下滑。

研判菅義偉基於上述因素，最後做出放棄連任的決定。

去年9月以壓倒性得票當選自民黨總裁的菅義偉，之後經過首相指名選舉上任首相，在這將近一年任期中，他設置了中央政府新機構「數位廳」、降低了日本手機資費、在「緊急事態宣言」下成功舉辦東京奧運及帕運；不過，因為防疫不力飽受批評，支持率持續低迷不振。

再加上菅義偉領軍的自民黨，在這一年來的大小選戰幾乎全數敗北，連自己的政治地盤橫濱8月舉行的市長選舉，所力挺的候選人也未能當選，讓自民黨內愈來愈多人認為，「如果是菅義偉領軍，沒有辦法打眾議院選戰」。

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