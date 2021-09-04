日本只要辦奧運…那年首相「一定換人」　菅義偉難破魔咒

▲日本首相菅義偉。（圖／路透）



文／中央社

日本首相菅義偉不參選本月底舉行的執政黨自民黨總裁選舉，等於是將辭去首相職務。日媒報導，日本有個「魔咒」就是舉辦奧運的當年，首相就會換人，菅義偉也沒能打破這個魔咒。

自民黨總裁、首相菅義偉今天表示想專心於防疫對策，不參選總裁（黨主席）選舉，也就是總裁任期在9月底結束後，他也將卸下首相職務。

東京奧運於7月23日開幕，8月8日閉幕，民調顯示，逾6成民眾認為「舉辦東奧是對的」，但菅義偉內閣支持率卻下跌，日媒民調顯示菅內閣支持率跌破3成，進入「危險水域」。

日本讀賣新聞報導，日本有個魔咒，那就是舉辦奧運的那一年首相會換人，之前有3次。

日本首度舉辦奧運是1964年10月的東京奧運，在東奧閉幕式隔天、1964年10月25日，當時的首相池田勇人宣布下台。池田為了迎接東奧，推行新幹線、高速公路等的建設，但當年9月因咽喉癌住院。

池田之後，繼任的首相是佐藤榮作（執政期間1964年11月9日至1972年7月7日），在1972年2月舉辦札幌冬季奧運的5個月後，於1972年7月結束長達7年8個月的執政。

日本於1998年2月7日至22日之間舉辦長野冬季奧運，當時的首相橋本龍太郎在同年7月的參議院選舉率領自民黨在選戰大敗，結果不得不下台。

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