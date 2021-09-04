機師群聚恐染Delta「沒像屏東幸運」　醫曝1關鍵：匡列校園不夠

▲長榮3機師突破性感染，1人證實中Delta。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者葉國吏／綜合報導

台灣一周內出現3名機師突破性感染（案16066、案16119以及案16120），其中案16066感染的是Delta病毒，讓人相當擔憂Delta在台是否已經擴散。對此有專家坦言感染Delta的機率高，目前機師小孩也已經確診，只匡列同學、家長可能不足。

指揮中心證實，有2名50多歲的長榮機師突破性感染，指揮官陳時中表示，「高度懷疑」2人也染上Delta病毒，但因案16066接觸者採檢皆為陰性，研判與其關聯低；值得注意的是，3人都曾派飛美國芝加哥，兩人最後同班機從澳洲回台，案16120於8月28日就有喉嚨癢症狀，歸在美國境外移入，案16119則是列在澳洲染疫，正在釐清芝加哥航線感染源，之後將詳細比對病毒結果再重新做判定。

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▲王必勝現身北科附工。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

由於機師同住家人、就讀北科附工的兒子也確診，讓全校2845人緊急PCR篩檢，結果今早出爐。不過有醫師認為，由於機師兒子病毒複製速度相當快，感染Delta機率相當高，只匡列學校不夠，這次事件恐怕不會像之前屏東Delta那樣幸運。

根據《中國時報》報導，北醫附醫胸腔內科主任周百謙表示，機師因接種過疫苗，病毒複製速度不快，但機師小孩接觸爸爸後染疫，短短幾日Ct值就變為11，帶有很高的病毒量，加上爸爸曾赴芝加哥，當地許多人都感染Delta，推測這起群聚案可能是Delta引起。

周百謙坦言，由於桃園人口密集度高，這次可能不會像之前屏東那樣幸運，一旦Delta進入社區，可能會引起連鎖反應。他建議只匡列同學、家長可能不足，應回溯開學前1、2天的接觸者。