颶風艾達橫掃美國8州釀61死　拜登宣布紐約、紐澤西緊急狀態

▲颶風艾達在美國多州釀成洪災。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

颶風艾達（Ida）的殘餘雲系已經從美國新英格蘭進入加拿大東部，截至3日為止，艾達在全美造成61人死亡，其中在東北部州份就有48人遇難。美國總統拜登已經宣布紐約州和紐澤西州進入緊急狀態。

根據美國廣播公司（ABC）報導，拜登2日下午曾就東北州份災情發表談話。拜登提到，颶風艾達為紐約帶來驚人雨量，光是1日一整天就超過9月份平均雨量。

在紐約市，暴雨造成的大水灌入地鐵站內，曼哈頓中城的街道全都變成河流，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）也首次宣布紐約市進「洪水緊急狀態」。紐約市至少有13人死亡，其中8人喪命在地下室住宅內，其中以皇后區災情最為慘重，多數遇難者是在家中罹難。

▼紐約暴雨導致地鐵內積水。（圖／達志影像／美聯社）



在紐澤西州，州長墨菲（Phil Murphy）也已經宣布進入緊急狀態，其中部分地區每小時降雨量高達3英吋至5英吋（約76毫米至127毫米），豪雨造成至少25人死亡。

另外在鄰近的賓州，也已經確認至少有5人死於暴雨災害，其中包括1人被倒塌的樹木壓死，還有1名65歲男子溺斃在自己的車裡。

康乃狄克州有一名26歲州警駕車時，連人帶車遭大水沖走，被人發現後送醫急救，但仍因傷勢過重而不幸死亡；在馬里蘭州也有一名19歲男子溺斃在居住的公寓。

美國廣播公司統計，颶風艾達從路易斯安那州登陸後一路橫掃肆虐，在美國8個州造成共61人死亡，其中紐約市13人死亡、紐澤西州25人死亡，災情慘重。另外，受颶風影響，在紐澤西州、賓州和馬里蘭州至少還出現9場龍捲風。

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