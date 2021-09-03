洪水淹到窗！紐澤西乘客困「斷電車廂」10小時　情緒激動狂抽大麻

▲列車卡在洪水之中（圖／翻攝自YouTube／Alexis Tarrazi）



記者張方瑀／綜合報導

颶風艾妲（Ida）侵襲美國東部，嚴重洪水災情讓紐約市、紐澤西州的交通系統大打結，除了地鐵站大淹水外，還有一輛列車幾乎被淹沒，約200名乘客被困在斷電的列車上近10個小時，乘客回憶起當時狀況，心有餘悸地表示，許多人在幾乎密閉的車廂裡抽菸和大麻，想要藉此轉移注意力，她也嚇到全身發抖。

根據《每日郵報》和CNN報導，紐澤西交通系統（NJ Transit）的3881號列車在1日晚間7時43分從紐約賓夕法尼亞車站（Pennsylvania Station）出發，準備前往紐澤西州特倫頓（Trenton），結果出發50分鐘後就因洪水被卡在紐華克國際機場（Newark International Airport）附近，大水淹進其中三節車廂，車內的空調全部中斷，乘客都擠到列車的另一端。

The NJ Transit where passengers (including my brother) were trapped overnight. The power was cut on the train a little after 12 am and the last passengers didn’t reach their stops until around 7/8am https://t.co/967wnAaJYV pic.twitter.com/pPbgGn2eNx — Steph (@steph_r16) September 2, 2021

24歲乘客阿克巴里（Camilla Akbari）表示，他們在黑暗中待了好幾個小時，有些情緒較激動的乘客開始抽菸、吸食大麻，許多人也都在恐慌的邊緣，她也渾身都在發抖。救難人員終於在凌晨4時左右抵達將門打開，「我現在回想起來都還是會發抖，當時真的快哭出來，實在是不知所措。」

事實上，救難人員抵達後，除了將飲用水送給車上乘客外，因為水勢還是太高，乘客必須在車上等待救援列車。另一名乘客里維拉（Ilia Rivera）說，當時水淹最深的時候，幾乎和列車的窗戶一樣高，「我就坐在窗邊，我幾乎能看到跟我一樣高的水，我就想我該游泳出去嗎？」

@NJTRANSIT hey. Your vehicles can’t get to the train bc the water is to high? Been on this train 8 hours no plan no action. Get your shit together pic.twitter.com/Ap8dozgcba — Hue Hardoñ (@huehardon) September 2, 2021

紐澤西交通系統凌晨在推特表示，消防人員都已經抵達現場，但水位實在是太高，無法進行安全疏散，目前待在列車上是最安全的；發言人也向CNN表示，「讓乘客留在列車上是最安全的決定。」

另一名乘客沃爾斯頓（Ian Wolsten）指出，列車剛停下來時，所有的電力都被切斷，「裡面一片漆黑是還好，因為我們也都在睡覺，但裡面沒有空調，也沒有通風設備。」推特用戶哈登（Hue Hardon）貼了一張一片漆黑的照片表示，「水位太高了，沒辦法走回家，沒有車組人員的消息、這是一輛沒有空調也沒有燈光的火車。」

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