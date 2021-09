洪水淹到窗！紐澤西乘客困「斷電車廂」10小時　情緒激動狂抽大麻

▲列車卡在洪水之中(圖/翻攝自YouTube/Alexis Tarrazi)



記者張方瑀/綜合報導

颶風艾妲(Ida)侵襲美國東部,嚴重洪水災情讓紐約市、紐澤西州的交通系統大打結,除了地鐵站大淹水外,還有一輛列車幾乎被淹沒,約200名乘客被困在斷電的列車上近10個小時,乘客回憶起當時狀況,心有餘悸地表示,許多人在幾乎密閉的車廂裡抽菸和大麻,想要藉此轉移注意力,她也嚇到全身發抖。

根據《每日郵報》和CNN報導,紐澤西交通系統(NJ Transit)的3881號列車在1日晚間7時43分從紐約賓夕法尼亞車站(Pennsylvania Station)出發,準備前往紐澤西州特倫頓(Trenton),結果出發50分鐘後就因洪水被卡在紐華克國際機場(Newark International Airport)附近,大水淹進其中三節車廂,車內的空調全部中斷,乘客都擠到列車的另一端。

The NJ Transit where passengers (including my brother) were trapped overnight. The power was cut on the train a little after 12 am and the last passengers didn’t reach their stops until around 7/8am https://t.co/967wnAaJYV pic.twitter.com/pPbgGn2eNx