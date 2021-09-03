美首例新冠死亡「個案換人」！日期提前至去年1月　死因悄被補登

▲美國堪薩斯州一家醫院加護病房醫師悄悄將一名病故患者的死因補登為COVID-19。（示意圖，非文中當事人／路透）

記者張寧倢／編譯

美國首名感染新冠肺炎死亡個案，是一名來自加州聖荷西的婦女陶德（Patricia Dowd），病逝日期為2020年2月6日。然而，這項紀錄已於2日被改寫，堪薩斯州老婦布朗（Lovell “Cookie” Brown）於2020年1月9日就病故，她的女兒最近發現，醫師5個多月前就悄悄將布朗的死因補登為染疫死亡，家屬卻未被通知。

加州聖荷西「信使新聞」（The Mercury News）獨家報導指出，布朗的女兒佛斯特（Peaches Foster）得知堪薩斯州衛生部門最近將部分亡者的死亡證明修改為COVID-19相關死因，佛斯特堅信她已故的母親就是其中一人，當她1日下午從托彼卡（Topeka）人口統計辦公室拿到母親的死亡證明修訂版副本後，心中一年多來的懷疑終於獲得證實，加護病房醫師在距今5個月前就悄悄新增了新冠肺炎為死因之一，美國首例染疫死亡個案的病逝日期因此前移了大約1個月，卻沒有通知家屬。

灣區新聞集團8月發布一項調查顯示，最近幾個月內，加州、奧克拉荷馬州、阿拉巴馬州、威斯康辛州與堪薩斯州的至少5件死亡證明被增修新冠肺炎死因，而布朗病逝的日期剛好與世界衛生組織報告承認中國出現冠狀病毒疫情發生在同一天。布朗的兒子凱文（Kevin）表示，母親在生命的最後幾個月裡曾斷斷續續住在療養院，但很少出門、沒有旅行，只會定期到醫院看診治療糖尿病、慢性阻塞性肺病（COPD），以及檢查多年前罹患的肺癌是否復發。

佛斯特回憶，母親在去世前幾周到幾天之內，曾出現劇烈頭痛、咳嗽、發燒、腹瀉、身體疼痛，聖誕節時，家人帶了布朗最喜歡的食物到療養院探視臥病在床的她，但布朗抱怨所有料理嚐起來都淡而無味、水喝起來有漂白劑的味道，這些都是後來被大眾熟知的新冠肺炎病徵。報導稱，布朗為何染疫至今仍是個謎，現在她被記錄在美國疾病控制預防中心（CDC）的死亡紀錄中，但當局與醫院都未給出任何解釋。

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