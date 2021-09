美國洪水狂淹「海豚街上游」！　她家門外目睹灰色背鰭浮出驚呆

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國東部受到颶風艾妲(Ida)重創,各地豪雨成災,因此出現許多平時看不見的奇景。路易斯安那州淹水災情慘重,停電問題恐怕得等一個月才能恢復,當地居民日前出門查看災損,竟目睹被洪水淹沒的地面上出現海豚,在水中來回游泳。

路易斯安那州聖坦曼尼郡居民胡林(Amanda Huling)說明,艾妲颶風8月29日席捲該州以後,隔天上午她出門查看自己居住的斯萊德爾市災情,環顧四周時竟看見一隻海豚的背鰭多次露出水面,趕緊拿出手機拍下。

▲ 路易斯安那州的湖中竟出現海豚。(圖/翻攝自Twitter)

約30秒的畫面中可見,一隻海豚的背鰭浮出水面後消失至少二次,拿著手機的胡林趕緊跟著海豚的方向往前走,試圖捕捉牠的身影。

《今日美國》指出,目前尚不清楚這隻海豚出現的地區淹水程度,但可看出有樹木疑似被淹沒,僅頂端的樹葉露出水面。胡林正和動物組織聯絡,以營救這隻海豚。

斯萊德爾市首長克羅默(Greg Cromer)則向《福斯新聞》表示,該市經歷嚴重洪水,數百萬人停電,還有災民在屋頂上等待救援。他還提到,居民擔心會有其他動物出現在水中,尤其是短吻鱷。因為斯萊德爾附近便有一名男子遭到鱷魚襲擊,手臂被扯下後消失在洪水中,失蹤將近一周,至今生死未卜。

I chose to live in the city where Rats have become Michael Phelps pic.twitter.com/XMQOMLm7aC