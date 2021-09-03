阿嬤攜孫外出「家人怒告」！警桃園找到　嬤被警帶回「崩潰大哭」

記者陳豐德、董美琪／新北報導

新北市林口區一位阿嬤8月27日帶著孫女到嘉義出遊，原先表示3天後會返家，但家屬卻遲遲苦等不到阿嬤與孫女，趕緊向警方報案協尋，並在網路上請求網友們協助，更對阿嬤提告略誘罪。晚間阿嬤已在桃園被警方找到。

▲阿嬤攜孫外出遭家人提告，進入警局前忍不住邊走邊哭。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）



林口警方擔心嬤孫發生意外，獲報後不敢大意，立即展開調查，並通報嘉義市警局第二分局協助調閱監視器。嘉義警循線調閱監視器發現，嬤孫這幾天確實有在嘉義的足跡，但於8月30日已搭乘客運返回桃園。

林口警接獲通知時，當事人已失聯近6天，家屬在情急無奈之下，對阿嬤提告略誘罪，林口警9月2日20時火速成立鷹眼小組，並報請新北地檢署儉股王江濱檢察官指揮偵辦，由3天前嬤孫兩人回到桃園的線索分析追查，並透過雙向通聯分析，期間也獲得桃園分局協助。

最後總算在24小時內於今（3）日19時於桃園區尋獲嬤孫兩人，尋獲時兩人身體健康、狀況良好，後續警方也將釐清案件的來龍去脈。

警方在桃園市桃園區安樂街找到人，女童與阿嬤待在一起，2人都平安，住處是阿嬤跟別人承租的。阿嬤此次帶走孫女，預計將被依照略誘罪送辦，4日送往新北地檢署。詳細狀況仍待進一步釐清。

據了解，由於女童患有類風濕性關節炎，必須定期服藥，才能避免發炎，林姓外婆不捨孫女吃藥，希望能透過宗教的力量，讓孫女好起來，才會想將人帶走。

▲▼祖孫失聯期間身影。（圖／記者陳雕文翻攝）

