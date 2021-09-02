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詐騙新招！辦手機「測試信貸資格」　130人搶辦吸金破300萬

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局在8月30日破獲2起詐騙集團，2方均以「手機測試信貸資格」方式，誘使疫情期間想借錢的被害人，到電信公司申購高價手機，甚至續約換手機，最後被害人交付手機後，隨即藉口「貸款資格不符」後失聯，被害人反又欠下購買手機的金錢。

警方調查，25歲的陳姓嫌犯在中山區長安東路一處民宅，找來6名同夥組成詐騙集團，從2021年5月間，經營貸款公司，並上網刊登「先代辦手機測試資格，再審核借款」及「為提升借貸額度，需再購買手機」等話術詐騙貸款廣告。

▲▼中山分局8月底同日破2起詐騙集團案，共計移送20人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲中山分局8月底同日破2起詐騙集團案，共計移送20人。（圖／記者邱中岳翻攝）

有民眾因疫情嚴峻，生活無法度日，隨即找上陳等人借錢，等被害人上門後，再要其前往電信公司購買高價手機測試信用評價，甚至還要被害人續約換手機，更惡質的是，要原本就需錢孔急的被害人「分期」購買高價手機，還將手機交給陳嫌等人。

警方指出，陳嫌等人在被害人交付手機後，隨即佯裝藉口表示「信貸資格不符」，非但沒有退回手機，反而失去聯繫，警方還當場搜出多張切結書，疫情3級警戒以來，共計有130多人受害，初步估計不法獲利達3百萬。

▲▼中山分局8月底同日破2起詐騙集團案，共計移送20人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方查獲詐騙集團，宣稱「辦手機測試信貸資格」，誆騙被害人辦手機後隨即失聯。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外，警方還查出，另一批宋姓嫌犯等11人，也以同樣手法刊登廣告騙人，中山分局在8月30日同步執行，搜索2處詐騙集團巢穴等據點，訊後將2詐騙團夥共計20人，依照詐欺、《組織犯罪條例》等罪嫌送辦。

警方表示，在陳嫌等7人處所查獲3箱切結書，共計130多名被害人，贓款10萬元以及點鈔機、印表機，另外還有被害人所購買的全新手機3支；另宋嫌等11人住處則查獲客戶名單、現金3萬元以及筆記型電腦、手機等證物。

▲▼中山分局8月底同日破2起詐騙集團案，共計移送20人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲不法集團刊登「辦手機測試信貸資格」吸引被害人上門，但在交付手機後隨即不見人影。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後追查，2組詐騙集團疑受同一上游指使，目前也將持續追查幕後藏鏡人，也呼籲，如民眾如果需要借貸，可向銀行等相關單位提出申請，避免為了借款，慘被詐騙集團誆騙，非但沒有借到錢，還「賠了夫人又折兵」。

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