高國華又出事！暗夜追撞「嫩妹騎士」　挨控過失傷害+肇逃

▲補教名師高國華。（圖／翻攝自高國華臉書）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

補教名師高國華爭議不斷，2020年10月又因開車擦撞另名機車女騎士，而遭警方依過失傷害、肇事逃逸罪嫌函送北檢偵辦，但檢察官開庭時，高國華與女騎士達成和解，對方撤回部分告訴，且檢警在了解車禍過程後，認定高國華無肇逃犯意，因此予以不起訴處分。

高國華2010年間遭狗採偷拍到與同為補教老師的陳子璇於車內喇舌，婚外情曝光後立即登上媒體版面，「補教人生」立即引起全台議論，高國華也因此廣為人知；除了婚姻生活外，高國華屢屢爆發爭議，2014年間因涉炒股而遭判刑入獄，2018年再度因酒駕而遭判刑。

▲高國華2018年因酒駕遭警方上銬。（圖／記者邱中岳攝）

此次高國華又發生車禍惹議，檢警調查，這起車禍案發生在2020年10月晚間，當時高駕車行經北市大安區青田街，不慎擦撞前方一名急煞的機車女騎士，造成對方當場倒地受傷，當時高國華立即下車查看，後給予對方1000元賠償後即驅車離開現場。

原以為車禍案就此落幕，孰料高國華隔了一段時間後竟接到警局通知書，指稱他涉嫌過失傷害與肇事逃逸，高這才急忙到案解釋，但訊後仍遭警方函送地檢署偵辦。檢察官開庭時，高國華當場與女騎士達成和解，女子也因此撤回過失傷害告訴；另針對肇逃部分，檢方認為當時高國華車速不快，且擦撞後第一時間即下車察看，並給予1000元作為賠償，應無肇逃犯意，因此予以不起訴。

▼高國華與陳子璇。（圖／翻攝自陳子璇臉書）