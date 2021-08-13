警匪追逐　歹徒駕車衝撞+硬擠前車窄縫逃逸！受害苦主：求償無門

記者楊熾興／桃園報導

有民眾在臉書社團指稱行駛中壢延平路時發生很怪的車禍，因警方追緝贓車導致歹徒橫衝直撞撞壞4部車，卻仍遭其兔脫，身為苦主車損恐求償無門，網回「遇到這種衰事，人平安就好」；對此警方表示，已當握特定嫌犯積極追緝中，因追撞相關損失也將依法向犯嫌求償。

▲歹徒駕駛藍色自小客車逃入車陣中。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲便衣員警狂奔追捕。（圖／記者楊熾興翻攝）

桃園市中壢鬧區11日下午壅塞車潮中，上演警匪追逐戰,，警方在執行查緝失竊車輛勤務時，發現一輛懸掛失竊車牌藍色自小客車，於是派遣便衣員警沿路尾隨追蹤該車輛，但嫌犯於14時10分許行經中壢區環北路與延平路口時，疑似發現遭警方尾隨，為規避員警查緝逕行衝撞前方停等紅綠燈4部車輛，甚至以強行擠開車縫後輾壓他車竄逃，歹徒甩開車陣後加速逃逸，讓後方徒步追捕員警只能望車興嘆。

▲▼停等紅綠燈車輛無辜受歹徒撞壞車輛。（圖／記者楊熾興翻攝）

受害苦主昨日在臉書「我是中壢人」貼文詢問是否有人遇到類似情事，遭到不明人士開贓車撞壞保險桿和鈑金凹陷，恐怕面臨求償無門，只得依靠自己保險理賠，網友則回「保險很重要，但被這種撞到很衰，只能慶幸人平安」，警方則表示目前已經鎖定特定嫌犯積極追緝中，將依法對犯鎌求償。

又有民眾質疑四個偵查隊便衣不會拿槍開嗎？竟讓歹徒跑了，警方回應，考慮當時停等紅綠燈有多部車輛，貿然開槍有很大的風險會傷及無辜。

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