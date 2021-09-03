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自爆和館嫂為「女人問題」吵7、8年！館長求粉絲放過：我累了

▲▼館長打完疫苗。（圖／翻攝自館長臉書）

▲館長希望粉絲不要再鬧他，挑撥夫妻感情。（圖／翻攝自館長臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

「館長」陳之漢經常開直播談論時事，也會和粉絲互開玩笑，卻有人踩到館長底線！原來是直播的時候，常有網友起鬨要他去看辣妹台，當天就是有人叫他去看泳裝直播，讓他忍不住嚴肅起來，自爆結婚7、8年來，明明很潔身自愛，卻常和館嫂因為類似的「女人問題」吵架，更開罵「我不怪老婆，我怪的是各位！」

館長2日直播時，看到聊天室中有不少人起鬨，叫他去看比基尼辣妹做泳池直播，讓他直接嚴肅起來，「我講一件事情，我今天一開台，就一堆人在那邊洗（留言），叫我去看辣妹的台」、「你一直洗，叫我去看，是……當我沒結婚？」

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接著，館長無奈透露，他和老婆就常吵這件事，「如果你們是喜歡看夫妻吵架，你們直接講就可以。」並說，過去他接校園演講，光是和學生合照就可能花1個半小時，基本上已經算是「人形立牌」，明明自己沒任何心思，但難免有熱情女學生想拍特殊紀念照，主動「摟著阿館的腰、摸著阿館的奶」。

結果，就有粉絲會開玩笑地把這些照片傳給館嫂，「我老婆直接傳了3張照片給我，都是我去演講，跟女孩子拍照的，（館嫂）問我說『這是誰呀？這是怎麼回事？陳先生你娶老婆了，這是誰啊！』」，而且當時他人還在高鐵上。

除了跟女學生的合照，粉絲還曾傳館長跟女經紀人的照片給館嫂，讓他直嘆「類似這樣事情層出不窮，直到這兩年，我已經吵了又吵。」回到主題，看到大家叫他去看比基尼直播台，他就真的很難不生氣，「我去看了然後呢？我老婆一定馬上又接到了『館長今天看人家奶』，然後回去又要吵架了是不是。」

館長接著說，他能體會館嫂的擔憂，「老公是明星，又這麼多人認識，她不擔心嗎？」所以他完全不怪老婆，「我要怪的是各位，有時候你覺得很好玩，有時候你覺得很有趣……一點都不有趣！」尤其他累了一天回到家，看到老婆居然是準備好一堆東西要審判，「夫妻吵架，小孩子在旁邊看，很好玩是不是？」

他不禁質疑粉絲「你為什麼要讓我回家之後，我每天這麼忙了，我老婆也很忙，顧小孩很辛苦，然後再回去造成我們倆的困擾。」而且夫妻倆其實不會為了別人吵架，但結婚7、8年來，常常為這件事爭執，讓他直呼真的不好玩，「啊如果你今天娶老婆，我這樣玩你，你好不好玩？」

最後他也強調，如果自己真的是有偷吃的行為，他一定會認，「我今天，我出來到現在，我潔身自愛，一個女生的手也沒牽過，一個女生出去約會吃一頓飯也沒有」，拜託網友不要再瞎起鬨、拱他去看辣妹，造成夫妻倆困擾。

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