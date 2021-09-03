開學第3天就停課！學生憂染疫怕爆「直接放寒假？」　跪求遠距教學

▲桃園市府今已緊急要求學校立即全面停課。（圖／翻攝自臉書）

記者施怡妏／綜合報導

桃園傳出機師確診新冠肺炎，機師兒就讀的「台北科技大學附屬桃園農工」，校方今日凌晨突然接到消息，緊急宣布全校停課，並進行全校PCR檢測，等檢測完畢後才能離校。消息曝光後，不少網友驚呼，「才開學第3天而已」，還有人表示，「放寒假了」、「我聞到線上教學的味道」。

指揮中心公布一名接種2劑疫苗仍感染Delta病毒的機師「突破性感染」案例，昨（1）日晚間再傳出2名機師也遭「突破性感染」，相關部門漏夜清查，發現其中一名確診機師的高職兒子已到校上課2日。衛生局上午前往校園先進行衛教，和中央疫情指揮中心聯繫後，確定對全校2154位師生進行PCR採檢後再停課14天。

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▲網友們聽到消息後超害怕。（圖／翻攝自Facebook／停班停課最新通知）

臉書粉專「停班停課最新通知」發貼文公佈此消息，網友們怕爆，「一開學就爆發，真讓家長擔憂」、「剛開學就來這招，有多不想上課」、「孩子們還沒打到疫苗，不要鬧了」、「1號開學，3號停課」、「兩家航空的機師輪流來，看來打疫苗以外，加長隔離期還是比較保險的作法」、「航空破口再現，又要升級了嗎？」「早晚會發生的事情預料之內，降級又解封，這樣學校又要放假了」。

消息傳到Dcard，大學生也很擔憂13日開學後學校的防疫措施，建議學校繼續實施遠距教學，「支持遠距+1，上課固然重要，但不應該讓我們冒險」、「真的是希望繼續遠距」、「看看大學怎辦，已經開始實習的，完全沒在給你管什麼梅花座、隔板、戴口罩」。甚至還有人說「直接放寒假了啦」、「繼續放暑假」。