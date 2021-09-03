陳時中證實長榮機師與小孩染疫！均執飛澳洲航班　接觸者匡列116人

記者嚴云岑／台北報導

先前一名長榮航空機師打過2劑AZ疫苗仍感染Delta病毒，今（3）日又傳出新增2名機師突破性感染。指揮中心表示，今日境外移入個案有2例是長榮機組員，都曾經執飛澳洲航班，其中包含桃園市一例，是機組員小孩。目前該案已匡列116名接觸者，其中87人居家隔離，29人自主健康管理。

▲案16119及16120採檢隔離情形。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心日前公布一名長榮航空台籍機師打過2劑AZ疫苗仍確診，為國內首例機組員突破性感染案例， 該案為境外移入案16066，個案今年6月跟8月各打過一劑AZ疫苗，卻在入境後採檢被驗出PCR陽性，這是我國首例有機組員「突破性感染」，也就是已完成接種2劑疫苗且接種滿14天以上仍確診。

不只如此，今日又傳出長榮兩名機師接種過兩劑疫苗仍確診，兩名確診機師為短程航班，飛澳當天返台，其中一人則是近日曾執飛芝加哥長程航班。

消息人士指出，染疫的兩名人員為正機師，副機師PCR檢測均為陰性，而該航班為飛行澳洲布里斯本的貨機。對此，長榮航空僅表示，以中央流行疫情指揮中心說明為準。

為杜絕Delta病毒，指揮中心日前宣布15日起完整接種兩劑疫苗的機組員仍須居家檢疫，也就是需進行5天居家檢疫、9天加強自主健康管理，且不可在宅居家檢疫，必須至防疫旅館或公司防疫旅宿進行檢疫。