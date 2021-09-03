住過汽車旅館！鄉民見「機師足跡」怒噴1政策：根本笑話

▲足跡出現汽車旅館。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

長榮今（3）日再爆2名機師突破性感染，稍早公布的足跡中，2人曾去過六星汽車旅館和新豐鄉某汽車旅館。該足跡引發不少網友擔心，紛紛直呼「新竹人表示：X」、「機師的自主管理等於全台走透透嗎」、「這種高風險個案還沒自覺趴趴走」。

桃園市長鄭文燦表示，2名機師（案16119、案16120）曾到過桃、竹、苗地區，桃園市足跡包含位於中壢區的六星汽車旅館、桃園區的桃園桃園展演中心藝文廣場外圍、平鎮區裕豐汽車保養廠。

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至於新竹縣部分，案16119曾到過本縣關西鎮、內灣風景區及湖口火車站，並入住新豐鄉某汽車旅館，直到下午離開。至於苗栗，案16120曾於8月28日返回苗栗頭份老家探親，並於同日晚間至造橋鄉某餐廳及燒烤店用餐。

▲桃園市足跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消息曝光後，不少網友都在《ETtoday新聞雲》粉專底下憂心表示，「只有這幾個地方嗎？是兩個人餒，難道兩個人都一起進出？不可能吧」、「所以自主管理可以這樣亂跑？這樣自主管理乾脆不要管理」、「齁...又是汽車旅館」、「中秋佳節Bye了」。

由於足跡出現汽車旅館，因此就有網友將消息轉至PTT，對機師趴趴走一事無奈表示，「超像今年4月的劇本」、「自主管理真的超好笑的」、「又是摩鐵」、「每次都這樣，自主管理還跑出去」、「加強版自主健康管理根本是個笑話」、「這就是自主健康管理」、「3+11惡夢重演」。