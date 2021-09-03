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上週打完AZ！陳以信今呼吸不順急送醫　最新狀況曝

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 中央政府總預算 立委陳以信。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導（12:47更新）

國民黨立委陳以信3日早上9點多突然感覺呼吸不順，自行叫救護車送醫，經急診檢查後沒有大礙。據了解，陳以信在8月27日接種AZ疫苗，今早傳出的身體不適是否與接種疫苗有關，仍待釐清。對此，陳以信稍早於臉書發文向外界報平安，表示「我很好，並無大礙，謝謝關心。」

▲▼陳以信3日送醫後在院內吊點滴。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

▲陳以信3日送醫後在院內吊點滴。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

陳以信在今天中午11時還在自己的臉書粉專發文批評BNT疫苗來台，他表示，CDC仍先衝國人施打第一劑，卻把第二劑放後面的政策，是把政治考量放在科學考量前面，呼籲陳時中應該重新思考優先順序。

陳以信在發文中也直指，算劑次人口比，台灣在9月2日數字是46％，全球排名第97名，這數字已是後段班，如果算第二劑人口比，台灣只有3.9%，更是全球第133名。

他強調，現行疫苗施打政策，先衝第一劑不管第二劑，使台灣在全球比較上顯得非常突兀，呼籲陳時中放下政治考量，把科學考量與他國經驗放前面，盡快開放國人施打第二劑，才能盡快讓台灣達到群體免疫目標。

▼陳以信送醫後，還在臉書發文談BNT疫苗。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

▲▼陳以信送醫後，其臉書還有發文講BNT疫苗。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

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