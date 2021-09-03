日本4度贈台疫苗　總統府：台日真朋友堅定不移

▲日本至今4度捐贈台灣疫苗，總統府表示，台日間是堅定不移的真朋友。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

日本政府今3日宣布將追加援贈AZ疫苗予泰國、越南及台灣。對此，總統府發言人張惇涵表示，這是日本第4度向台灣援助疫苗，對於日本的對台灣的真摯友誼與多次馳援，總統府再次表達誠摯感謝。

日本在6月4日時，無償提供台灣124萬劑AZ疫苗，是日本首度對海外提供疫苗；7月8日時，再追加提供113萬劑AZ疫苗給台灣。緊接著相隔不到一週，日本再於7月13日宣布，要贈與台灣97萬劑AZ疫苗。總計日本3次捐贈台灣疫苗，數量達到337萬劑。

此次日本的4度捐贈台灣疫苗，還是在國內疫情嚴峻、疫苗需求迫切的情形下，仍願意與台灣等友邦分享，情誼難人可貴。

總統府發言人張惇涵表示，當前國際疫情仍然嚴峻，國際疫苗供應狀況持續緊張，且在日本國內已開放民眾施打AZ疫苗之際，日本仍再次向台灣伸出援手，足以彰顯台日之間真朋友的情誼，可謂堅定不移，相信台灣人民也深受感動。

張惇涵表示，我國政府相關部門也將持續與日本政府密切聯繫，進行後續工作事宜，期望疫苗能及早運抵台灣，並依照中央流行疫情指揮中心之規劃，投入後續接種作業。

張惇涵強調，我們也深信，台日能夠攜手合作，共渡疫情挑戰，台灣也將持續與日本深化合作夥伴關係，為區域的和平穩定與繁榮發展，共同貢獻良善力量。