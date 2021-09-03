快訊／日本計畫再捐AZ疫苗給台灣　4度贈台疫苗證明台日友好

▲日本外務大臣茂木敏充。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫在國際間持續蔓延，變種病毒不斷出現的情況下，甚至有打的3劑疫苗的需求。而日本近來疫情又開始爆發，受限於疫苗量不足，近期也開始開放AZ疫苗供施打。儘管國內疫苗需求窘迫，但日本外務大臣茂木敏充3日在例行記者會上宣布，將再捐贈疫苗予友邦，對象包含台灣、泰國、越南等。

日本在6月4日時，無償提供台灣124萬劑AZ疫苗，是日本首度對海外提供疫苗；7月8日時，再追加提供113萬劑AZ疫苗給台灣。緊接著相隔不到一週，日本再於7月13日宣布，要贈與台灣100萬劑AZ疫苗。

總計日本3次捐贈台灣疫苗，數量達到337萬劑，有效舒緩了台灣當時極度嚴重的疫苗荒問題。此次的4度捐贈，據了解數量約在10萬劑左右。

值得一提的是，日本國內不僅疫情嚴峻，近期更因為施打BNT疫苗的猝死率過高，近來緊急開放AZ疫苗公費施打。等於日本在國內有疫苗需求的狀況下，仍願意與台灣等友邦分享，情誼難人可貴。

針對日本預定9月上旬追加援贈AZ疫苗予泰國、越南及台灣，協助對抗新冠肺炎，外交部表達感謝，尤其日本自身在面臨嚴峻疫情之際，仍多次慷慨即時馳援，台日間心手相連與患難見真情的溫暖情誼，彰顯出彌足珍貴的友好關係。

外交部表示，將與日方共同合作研議協助有意接種AZ疫苗的在台日籍人士，配合我國相關防疫措施，擴大疫苗施打普及率，確保維護自己、家人、朋友以及全體社會的共同健康。

外交部說，台灣與日本共享自由、民主、法治、人權等基本價值，彼此互為密切夥伴及重要友人。在國際醫衛合作方面，日方不斷以實際行動支持台灣參與世界衛生組織（WHO），包括本年6月日本參議院首度全院一致通過決議支持台灣參加世界衛生大會（WHA），日本首相菅義偉也在G7峰會表明支持台灣以觀察員身分參與WHA，情義可感，我方深表感謝。