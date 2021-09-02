狼父性侵殺害20月大女嬰　還傳訊給丈母娘「想壞壞」！恐化學閹割

▲女嬰出生僅20個月，就遭到親父性侵凌虐致死。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／編譯

南韓大田一名29歲的男子涉嫌性侵20個月大的女兒後，再用棉被蓋住暴打1小時，導致女嬰死亡，隨後更與妻子合力將女兒屍體裝在保冰盒中，藏匿於家中浴室。據悉，嫌犯犯後2週被丈母娘問到女嬰下落時，竟還傳訊騷擾對方稱，「我想和你上床。」如今嫌犯因涉嫌重大，接下來有可能將面臨化學閹割的刑罰。

根據《韓聯社》報導，現年29歲的楊姓男子6月15日凌晨喝醉後，便以棉被蓋住20個月大的女兒，隨後用拳頭往女嬰身上狠揍數十下，並用腳猛踹，施暴長達1個小時，導致女嬰死亡。女兒死後，他便與25歲的妻子鄭某聯合將女兒的屍體塞在保冷盒中，藏在家中浴室，直到7月9日才被發現。經檢方調查，楊男虐待殺人前，甚至還性侵與性騷擾女嬰。

鄭某的母親因為長時間沒見到外孫女因而起疑，於是向嫌犯詢問女兒與外孫女的下落，沒想到楊男竟然以簡訊回覆，「我想跟妳（丈母娘）做一次。」對此，有部分人士認為，嫌犯在對女兒犯下人面獸心的罪刑後，仍然無法控制自己的性慾，還將歪腦筋動到丈母娘身上，因此有必要強制楊男進行化學閹割，藉此防止再犯。

根據南韓法律《性衝動藥物治療法》規定，有再犯機率且年滿19歲以上的性犯罪者，可要求其接受化學閹割。

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