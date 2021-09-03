　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何志偉踢爆疫苗預約平台BUG　重大傷病患者等兩個月打不到疫苗

▲▼立委何志偉舉行「疫苗登記有bug，重大傷病患成人球」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委何志偉舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

重大傷病患成疫苗孤兒？民進黨立委何志偉接獲陳情，有第九類重大傷病患者因疫苗預約平台系統修正，登記資料被刪除，多次向1922反映未果，使她7月至今無法施打疫苗，慘淪疫苗孤兒。衛福部解釋，疫苗預約平台是「認人不認序號」，多操作一次就會覆蓋先前的資料，未來會讓系統再精進，透QA等方式提醒民眾。

何志偉1日上午舉行「疫苗登記有bug，重大傷病患成人球」記者會，揭露有一名重大傷病患者今年7月6日上網登記施打莫德納疫苗，因擔憂重複登記佔用名額，主動取消家人的登記，卻因系統bug變成「查無登記」，至今無法施打疫苗。

陳情人表示，今年7月6日她和家人至疫苗預約平台登記施打疫苗，但因同時登記兩個序號，因此家人主動取消了其中一個登記，不過因為系統修正，資料卻變成「查無登記」，「實在很錯愕」，她只能在7月27日之後再次登記，至今仍未施打第一劑莫德納疫苗，淪為「疫苗孤兒」。

陳情人說，在這段過程中，她多次寫信到衛福部部長信箱、疾管署署長信箱、唐鳳政委信箱，以及多次致電1922卻都沒有得到回音，「這是什麼樣的系統機制需要人民去承擔這樣的責任及風險？」這次經驗讓她對中央政府信任崩塌，自己更淪為疫苗人球。

疾病管制署陳淑芳簡任技正說明，疫苗預約平台是「認人不認序號」，且多操作一次就會覆蓋先前的資料，提醒民眾多登記不會佔人家的名額，登記次數也不影響疫苗施打順序，未來會讓系統再精進；另針對陳情人的狀況，會依照她在預約平台登記的疫苗種類，尋找解決的方式。

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
「中頭獎毀了我！」　10億得主淒慘陳屍家中
曹佑寧錄《玩很大》疑「起生理反應」！　小杰：確定可以發嗎
長榮又傳2名機師確診！「打過2劑疫苗」仍難擋變種病毒
侄引爆松山之亂遭波及！警怒斬四海幫金雞母　天力哥下場慘了
聖結石逛西門町目睹墜樓！倒派出所旁　死者身分曝光
重機女神「舊照遭起底」網崩潰！　年齡、坐擁1.2億豪宅全造假
富爸爸留1億遺產突冒哥哥來爭產！　26歲女抬棺抗議
年薪160萬回台變月薪4萬　網羨慕「你的低點是別人夢想終點」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

何志偉踢爆疫苗預約平台BUG　重大傷病患者等兩個月打不到疫苗

被朱立倫氣到！鄭運鵬批藍營人品差　主席選舉一到都變黃復興跟班

「自己國家自己救」馬英九致敬國軍　再籲蔡英文記取阿富汗教訓

江啟臣軍人節秀海龍蛙兵身材　「曾前線服役深知軍人重要」

總統府明年度編868萬預算　卸任禮遇僅馬英九1人

「復必泰」布條消失被批意識形態　苗博雅：令人匪夷所思

「體育政策要有長遠規劃」　柯文哲：不要像普渡拜拜熱鬧一天就沒了

耍官威？網議論蘇貞昌窩車內38秒影片　黃暐瀚：他習慣性摸很久

首批BNT「復必泰」布條消失　國民黨：根本是此地無銀三百兩！

教育部發函查蔡英文博士學歷曝光　考選部：通案性作法無例外

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

老婆迷上挖水果！小孩吃水梨球 老公吃挖剩「廚餘」網：是藝術品

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

盧廣仲「神隱5天發聲了」！親上火線回留言　《Reality》原唱聽完《刻在》：這是首好歌

紅燈倒數8秒！2騎士等不及偷跑 下秒警鳴笛攔下網笑：一件雙罰

保時捷閃3下切車道、跨越槽化線 「3違規行為被拍下檢舉」挨罰9000

何志偉踢爆疫苗預約平台BUG　重大傷病患者等兩個月打不到疫苗

被朱立倫氣到！鄭運鵬批藍營人品差　主席選舉一到都變黃復興跟班

「自己國家自己救」馬英九致敬國軍　再籲蔡英文記取阿富汗教訓

江啟臣軍人節秀海龍蛙兵身材　「曾前線服役深知軍人重要」

總統府明年度編868萬預算　卸任禮遇僅馬英九1人

「復必泰」布條消失被批意識形態　苗博雅：令人匪夷所思

「體育政策要有長遠規劃」　柯文哲：不要像普渡拜拜熱鬧一天就沒了

耍官威？網議論蘇貞昌窩車內38秒影片　黃暐瀚：他習慣性摸很久

首批BNT「復必泰」布條消失　國民黨：根本是此地無銀三百兩！

教育部發函查蔡英文博士學歷曝光　考選部：通案性作法無例外

牙醫秒讚稀有！「4顆智齒都正常長」算SSR嗎　網驚：最難是這點

本周我最毛／阿金腳掌磨破皮！聽「2關鍵字」秒抬頭盯爸：抱抱～

雇主可要求面試時提供疫苗接種證明？　勞動部給出答案

「大龍炮」成討債神器？夜炸新莊補習班只為3萬元　2男遭逮認了

開冷氣想馬上涼！台電驚勸「最耗電時機」　曝2招省電超有感

西門町最後一間肯德基收了！業者回應：商圈調整，將持續拓展店面

「頭獎毀了我」10億得主淒涼陳屍自家　撒8億做善事卻稱活在地獄

吳宗憲「必須有你」今年非常在乎得獎！粉絲集氣：再為小鬼留紀念

何志偉踢爆疫苗預約平台BUG　重大傷病患者等兩個月打不到疫苗

「太魯閣殉職司機員」今入忠烈祠　火聯會：台鐵只把安全當口號

點火畫面曝！女大生提問遭拒　「衝講台放火」同學淡定提早下課

政治熱門新聞

總統府明年度編868萬預算　卸任禮遇僅馬英九1人

海軍通信兵騙砲　海軍司令部：司法單位偵辦中

新北重陽禮金提早發！　最高可領2萬元

「復必泰」布條消失被批意識形態　苗博雅：令人匪夷所思

BNT裝箱外「復必泰」字樣消失原因曝　

幕後／新竹市2022「4腳督」混戰　內部民調曝

教育部被發函查蔡英文博士學歷　考選部：通案性作法無例外

拚經濟　雙北加碼優惠一次看

江啟臣軍人節秀海龍蛙兵身材　「曾前線服役深知軍人重要」

BNT插隊陳時中很困難　上班族心死

幕後／搶到BNT國際現貨關鍵曝　郭台銘更欣慰蔡英文做這件事

素食餐廳無預警歇業　北市府籲消費者速辦退款

耍官威？網議論蘇貞昌窩車內影片　原因曝光

空軍：少校軍官5000公尺健走體測後休克不治

更多熱門

相關新聞

何志偉嗆柯文哲：別再自我膨脹當反指標

何志偉嗆柯文哲：別再自我膨脹當反指標

台北市長柯文哲日前表態，反對各縣市針對五倍券亂加碼紓困金，並稱他已預測再幾個月台灣會出現通貨膨脹，「每個縣市政府再普發的話，通貨膨脹會更厲害」。對此，民進黨立委何志偉28日在臉書反駁，五倍券既沒有大量印鈔票，也在國家財政允許的時效範圍內，刺激金錢流動，哪來的通膨？柯市長是不是焦慮沒聲量？所以找話題亂罵？

北市街頭白棺木驚藏內幕　竟因亡父大批遺產有關

北市街頭白棺木驚藏內幕　竟因亡父大批遺產有關

何志偉捐960快篩試劑　要求新兵全面篩檢

何志偉捐960快篩試劑　要求新兵全面篩檢

民眾向立委陳情抬棺到服務處　何志偉：不必藉此恫嚇助理

民眾向立委陳情抬棺到服務處　何志偉：不必藉此恫嚇助理

飼主痛訴花2萬買幼犬吐迴蟲一周身亡　立委爆黑心寵物店板橋就有6家

飼主痛訴花2萬買幼犬吐迴蟲一周身亡　立委爆黑心寵物店板橋就有6家

關鍵字：

何志偉

讀者迴響

熱門新聞

印度神童預言　經濟復甦日要來了

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝

知名Coser控訴「也被Gino勁宥性侵」！羞愧不敢聲張

不雅片瘋傳　重機女神億萬身家起底

23到28歲限定！AZ「加開場」上午10點開搶

即／嬤帶8歲孫女去阿里山　最後身影曝

19歲童星失蹤⋯三天後成冰冷遺體

誰還在月繳1399　1類人被點名

逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗

外送員3個月只休1天　衝3706單賺破66萬元

談判破裂！阿富汗反抗軍擊殺300塔利班戰士

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

重機女神不雅片瘋傳！50秒憔悴告白

西門町最後「肯德基」熄燈　結束36年營業歲月

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面