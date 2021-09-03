何志偉踢爆疫苗預約平台BUG　重大傷病患者等兩個月打不到疫苗

▲民進黨立委何志偉舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

重大傷病患成疫苗孤兒？民進黨立委何志偉接獲陳情，有第九類重大傷病患者因疫苗預約平台系統修正，登記資料被刪除，多次向1922反映未果，使她7月至今無法施打疫苗，慘淪疫苗孤兒。衛福部解釋，疫苗預約平台是「認人不認序號」，多操作一次就會覆蓋先前的資料，未來會讓系統再精進，透QA等方式提醒民眾。

何志偉1日上午舉行「疫苗登記有bug，重大傷病患成人球」記者會，揭露有一名重大傷病患者今年7月6日上網登記施打莫德納疫苗，因擔憂重複登記佔用名額，主動取消家人的登記，卻因系統bug變成「查無登記」，至今無法施打疫苗。

陳情人表示，今年7月6日她和家人至疫苗預約平台登記施打疫苗，但因同時登記兩個序號，因此家人主動取消了其中一個登記，不過因為系統修正，資料卻變成「查無登記」，「實在很錯愕」，她只能在7月27日之後再次登記，至今仍未施打第一劑莫德納疫苗，淪為「疫苗孤兒」。

陳情人說，在這段過程中，她多次寫信到衛福部部長信箱、疾管署署長信箱、唐鳳政委信箱，以及多次致電1922卻都沒有得到回音，「這是什麼樣的系統機制需要人民去承擔這樣的責任及風險？」這次經驗讓她對中央政府信任崩塌，自己更淪為疫苗人球。

疾病管制署陳淑芳簡任技正說明，疫苗預約平台是「認人不認序號」，且多操作一次就會覆蓋先前的資料，提醒民眾多登記不會佔人家的名額，登記次數也不影響疫苗施打順序，未來會讓系統再精進；另針對陳情人的狀況，會依照她在預約平台登記的疫苗種類，尋找解決的方式。