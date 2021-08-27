北市街頭白棺木驚藏內幕！亡父留下大批遺產　她竟突然多了2個哥

▲卜女不滿異母兄爭遺產提告都敗訴，到何志偉服務處放棺材抗議，何志偉已表示不會提告。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者羅志華／台北報導

民進黨立委何志偉與台北市議員鍾佩玲共同服務處，於24日遭民眾放置一口棺材，據了解，放置棺材的卜姓女子，不滿爸爸與前妻生的兩個兒子爭奪遺產，在官司敗訴後認為法律違憲，才以此來陳情，何志偉事後表示不會提告，並呼籲民眾陳情應以理性方式陳述。

卜父在與卜女生母結婚前有段婚姻，於1993年間將2子出養一郭姓人家，後來一度懷疑小孩並非親生，後來經DNA鑑定，才發現2個兒子都是自己的，2名郭男一度認祖歸宗回姓卜，並分別於2007、2008年辦理終止收養，後又改從郭姓。

卜女不滿2郭男自行終止與郭家人的收養關係，提告他們侵害家庭，並指2人先恢復卜姓、後又從郭，終止收養根本只是為繼承遺產；法院認為，2郭男於2007、2008年終止收養，距離卜父死亡尚有10多年，很難認定當時的決定是為繼承遺產鋪路，且改回郭姓，主要是2人多年姓郭、實際也與郭家人同住，若改姓卜將對生活造成重大影響，也不能因此認定終止收養是玩假的。

卜父2018年過世後，2郭男獲通知繼承遺產，卜女不滿2郭男於先前從母郭姓時，控訴父親外遇、拋家棄子，在父親中風時更是不聞不問，連卜父也不願2郭男繼承遺產，提告2人沒有繼承權；2郭男聲稱，對父親的控訴都是親身經歷，且卜父很少跟他們聯絡，才會不知對方中風，法院一、二審都判卜女敗訴。

卜女不滿判決到何志偉服務處放棺材抗議，也認為部分法律有違憲疑慮；何志偉表示，本陳情案是家庭糾紛，經歷審判決確定、釋憲也遭駁回，他認為法律不太可能因一家庭糾紛倉促修改，他不會對此行為提告，也呼籲陳情應理性。