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南方澳南天宮驚傳狼蹤！廟公兒「假祭改真摸胸」　她收驚反受驚

▲▼宜蘭南方澳南天宮翡翠媽祖、南天宮金媽祖，南天宮黃金媽祖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宜蘭南方澳南天宮傳出廟公的兒子假借祭改的名義，對女大生猥褻得逞。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者林冠吟／宜蘭報導

南方澳南天宮廟公兒子驚傳對女大生猥褻！宜蘭一名陳姓男子，因其父親在南天宮擔任廟公，常會在廟裡協助收驚、祭改等工作，對前來求助女大生，佯稱須收驚、祭改，並將穢氣吸出，壓抑其理性思考空間，以身體頂住女大生，對其抓胸，還強拉開胸罩，在她胸部寫字，事後被女子怒報警提告。宜蘭地院審理後，也依強制猥褻罪，判其有期徒刑10月。

陳姓男子因其父親在南天宮擔任廟公一職，也常會來廟裡協助收驚、祭改等工作，因而認識常來宮廟收驚的花花（化名）一家。2019年10月，花花和家人一同到南天宮收驚，陳男卻趁著花花家人先行離開之際，將花花騙入宮廟旁的小神壇，將鐵捲門拉下，利用花花無助且情緒不穩的狀態，對花花佯稱需要收驚、祭改，要將穢氣吸出，壓抑花花理性思考空間，先是從背後伸進花花的上衣內，撫摸其肚子和胸部，再以雙手抓胸，頂住花花，讓其雙腳離地，再將花花的胸罩掀開，以手在花花的胸部上寫字，讓花花相當崩潰，和男友哭訴後報警提告。

偵訊時，陳男不否認確實有和花花在小神壇內收驚，但堅稱自己絕對沒有任何強制猥褻的犯行。陳男向法官辯稱，他沒有做這些事情，不可能抱花花，他全身都是傷，腳也不好，不懂花花為何要這樣說，過程中和花花的肢體接觸，也都僅是儀式所需，並告訴花花「只有他可以摸花花，其他人不可以摸」。

▲▼宜蘭南方澳南天宮翡翠媽祖、南天宮金媽祖，南天宮黃金媽祖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲陳姓男子為南天宮廟公的兒子，平日也會協助祭改等工作，卻在媽祖面前，將小神壇的鐵捲門拉下，對女大生強制猥褻得逞。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

陳男向法官還原當時情況指出，他和花花一家認識已經8年了，花花一家常來宮廟收驚，後來因花花的父母認為花花狀況不好，請他和花花聊一下，以免花花交到壞朋友，先前也無和花花發生不愉快之事。而儀式結束後，因為天色已晚，擔心花花的安全，才會開車送花花到台北，可能過程中有因要拉排檔桿而碰觸到花花的大腿，花花在車上就一直在哭，他為了安撫花花的情緒，曾輕拍花花的身體，而過程中花花也未出現抗拒等情形。

陳男的辯護人也替其辯護，指出花花在偵訊時指出，進入小房間後都在哭泣，但勘驗後卻發現花花和陳男有過對話，陳男向花花表示要開心一點好好生活，過程中花花也有微笑、大笑等，足證花花指述為假；且案發後，花花也曾在隔日中午回覆陳男表示她起床了，但該段時間卻也是花花去找友人哭訴遭陳男摸胸之時，難以想像花花一邊和報告要好，一邊指控陳男有強制猥褻行為。

但花花卻向法官證述，當日陳男結束對她的惡劣行為後，她向陳男表示想搭客運回台北，陳男卻堅持要將她載回台北，並要求和花花互換聯絡方式，當時因為太害怕，還不小心將自己的左手握到瘀青，這點她當時的男友和婦幼隊都可以佐證。

宜蘭地院審理後指出，花花當時仍是大學生，且陳男和花花家人認識10餘年，以花花的年齡、智識等來看，若非親身經歷，實在難以想像有憑空杜撰而誣陷被告的行為，而事後花花的證詞也相當一致，審酌2人的對話紀錄更可以發現，陳男後續一再傳訊息給花花，花花卻均無回應，或僅因禮貌客氣回應，顯見其因陳男在小神壇內的猥褻行為而心情受創，採信花花的證詞。

法官事後審酌陳男父親知悉事情後的反應，陳父曾打電話給花花父親表示「我兒子不對，可以給我一個機會，我帶她去跟你道歉，看你怎樣給他處罰好嗎？」等語。陳父在偵訊時也提出兩段影片證據，長達6到7分鐘，陳父向檢察官指出，因為看到小神壇鐵捲門都拉下，感覺有異才會對此攝影。

而後續，陳男的測謊也未過，雖然陳男的律師向法官辯稱，是因為陳男患有高血壓等疾病，主張測謊結果無證據能力，但不被法官採信。

法官指出，從證據可以發現，陳父在攝影時小神壇四周鐵門均關閉，若非陳父覺得陳男和花花在內有異，依常人之舉無須對小神壇內的兩人攝影，且時間還長達6、7分鐘，若陳父心中無愧，更不需和花花的父親道歉，不採信陳男的證詞，認為陳男罪證明確，在花花尋求宗教幫忙之際，為滿足個人性慾，利用花花的信任，假借祭改的名義，製造和花花獨處的機會，對花花施以強制猥褻的犯行，事後更未勇於認錯，且迄今仍未取得花花的原諒，依強制猥褻罪，判其有期徒刑10月。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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