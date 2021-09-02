宜蘭開罰了！養豬場逆廚餘禁令噴飛8萬↑　改吃飼料每隻補助2千5

▲▼宜蘭礁溪一養豬違反廚餘禁令被查獲，至少8萬元飛了。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

農委會為防範非洲豬瘟入侵，9/1起暫停廚餘進入養豬場1個月，宜縣府於禁令當日即由動植物防疫所、農業處及環保局進行養豬場聯合稽查，並於礁溪鄉某養豬場查獲仍有使用廚餘行為，將依違反飼料管理法及動物傳染病防治條例裁處至少8萬元之罰款。

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宜縣府表示，自8/22國內首次發現從越南走私的豬肉製品中檢出非洲豬瘟病毒後，立即由衛生局會同警察局、北區移民署等單位針對縣內東南亞食品販售店及餐廳進行全面清查，截至9/1日止已完成95處稽查，查獲越南肉粽、越南火腿等豬肉製品8件，經送驗結果為非洲豬瘟病毒陰性。

宜蘭環保局也針對縣內23處廚餘養豬場的廚餘蒸煮及使用狀況狀況，進行稽查並移除縣內道路電桿旁之廚餘桶34處。農業處針對28場原使用廚餘轉用飼料或停養之養豬場進行查核，確認飼養過程無使用廚餘，以阻斷非洲豬瘟病毒的傳播鏈。

而為了更徹底阻絕病毒的傳播可能，農委會宣布自9/1起至9/30止暫停廚餘進入養豬場，對於原合法使用廚餘的養豬場給予每頭500元飼料補貼，如後續完全改用飼料之養豬場給予每頭2,500元飼料補貼，對於符合資格的養豬場，請盡速向當地鄉鎮公所提出申請。

另對於縣內養豬場之稽查，已於9/1日由農政、環保單位啟動聯合稽查，首日稽查9場之廚餘豬場中發現礁溪鄉某養豬場仍有廚餘飼養的行為，稽查人員已當場要求該場後續不得使用，後續並將依違反飼料管理法及動物傳染病防治條例裁處至少8萬元之罰款。

宜蘭縣長林姿妙表示，非洲豬瘟來勢洶洶，比2年前疫情狀況更嚴重，為保護國產豬肉，讓縣民吃到新鮮、優質的肉品，大家務必共同努力，也已要求農業處、衛生局、警察局及環保局加強查緝非法肉品，並呼籲縣民不要購買疫區或來路不明的肉製品，並請養豬業者配合這次禁用廚餘的規定，讓我們共同守護宜蘭的養豬產業及縣民的健康。

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