大學計畫研究員熱戀15歲少女！5度激情滾床　他這原因被判囚1年

▲盧姓男子2013年利用臉書認識當時年僅15歲的小女友，並5度和她發生關係，事後被提告判刑。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／宜蘭報導

宜蘭一名盧姓男子2013年時，透過臉書認識當時年僅15歲的小玲（化名），2人進一步交往，並5度發生性關係，事後被小玲報警提告。宜蘭地院審理後，依對14歲以上未滿16歲女子性交共5罪，各判盧男有期徒刑3月，應執行有期徒刑1年。

擔任大學從事計畫研究員的盧姓男子2013年時，透過臉書認識當時年僅15歲的小玲，2人進一步成為男女朋友關係。2013至2014年間，2人在在旅館、盧男的住處和租屋處5度發生關係，雖然盧男每次發生關係時，並未違反小玲的意願，但事後仍被小玲報警提告。

庭審時，小玲也向法官怒控，盧男利用其年幼欠缺家庭及友人支持，無從和其他人提及此事，造成她事後有嚴重的社交恐懼，失去正常的國中、高中和大學生活，長期在精神科看診服藥，不同意法院對盧男宣告緩刑，要求從重量刑。

宜蘭地院審理後認為，盧男無視小玲當時年幼懵懂，對於性自主權之觀念尚未成熟，僅為滿足其個人性慾，就5度和小玲發生關係，由此可見盧男的法治觀念淡薄，欠缺自律自重，嚴重戕害小玲身心健康及正確性觀念發展，雖事後坦承犯行，並曾表示願意和小玲協議和解，卻被拒絕，衡量其智識與經濟程度，依與14歲以上未滿16歲的女子性交共5罪，各判其有期徒刑10月，應執行有期徒刑1年。

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