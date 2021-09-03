富爸爸留1億遺產突冒哥哥來爭產！　26歲女抬棺抗議

▲卜女的父親過世後，出現兩個素未謀面的哥哥來爭奪遺產。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市一名卜姓女子的父親兩年前過世，喪禮上卻出現一名陌生的男子，原來他是卜父前一段婚姻的么兒，他和哥哥兩人原本由親戚收養，不料成人後卻終止收養、回復與本生父母的親屬關係，並享有與卜女共同繼承上億元遺產的權利。卜女表示，這對「天上掉下來的兄長」生前對父親完全不聞不問，卻能繼承身後遺產，民法部分規定不合時宜，日後勢必衍生爭產亂象。

本刊記者找到日前曾為此向立委何志偉抬棺陳情的二十六歲卜姓女子，她說，父親原本有一段婚姻，後來因與其前妻個性不睦而離婚，他們育養的2個兒子則出養給前妻的哥哥，期間父親與前一個家庭不相往來，直到父親亡故後，這2個出養的兒子才出現要分總計約新台幣一億元的房地產與股票遺產，還控告她侵占父親財產，只因為她動用父親留下來的錢辦喪事，真是荒唐！

「長大後我才知道父親過去一段婚姻有2個兒子，但在她出生前就已經成為別人的養子，兩家人也從未往來，因此素未謀面，直到父親在2018年底過世，已改姓的小兒子才在2019年初的喪禮上出現，但也只是像一般朋友一樣，上完香就走人。」卜女說，沒想到3個月後大兒子傳簡訊給她提及遺產的事，她才知道原來這2個出養的兒子已在多年前完成「終止收養」程序，依法「自動」變成她的哥哥，有繼承遺產的權利。

卜女指出，《民法》第1080條規定「養父母與養子女之關係，得由雙方合意終止之」，同法第1083規定終止收養後「回復其與本生父母及其親屬間之權利義務」的規定有漏洞，她認為出養的子女回復與生父男間的關係，應該通知相關人等，因為這涉及到未來的權利和義務變化，否則家庭將可能蒙受許多傷害。

「我爸爸根本沒意願要分財產給前妻的2個兒子，如果他早點知道，可以預立遺囑，或是乾脆把名下財產全部出脫。」卜女認為，2個出養的兒子回復父子闗係，但父親生前卻毫不知情，自己也莫明其妙從天上掉下來2個哥哥，此事極不合理，因此向立委陳情，就是要凸顯這項法律制度的問題。

▲民眾拍下何志偉服務處門口遭放棺材的照片，貼到社群網站上，引發議論。

卜姓女子曾為此向立委何志偉陳情，但沒有獲得回覆，24日她找來兩名男性友人扛棺到何志的投服務處抗議，並在棺木外面貼著「民法1083條違憲壞家庭」「還我人權、家庭權」的抗議字條，目擊民眾把照片貼上網，引發社會熱議。

何志偉表示，女子是因為是家庭內部繼承糾紛尋求協助，但他身為立委不能因為一件糾紛而修法，也不會對女子提出告訴。他說，「每個人的心都需要被照顧，但相互尊重也是必要。選民服務不該淪為情緒性的司法關說，本人尊重司法的獨立與超然，也不可能為了單一家庭的糾紛而倉促修法。」

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▲卜女認為兩個哥哥為了爭奪財產而辦理終止收養，因此向法院提告確認收養關係，但三審都敗訴。

卜女說，他父親在新竹唸研究所時，與女助教奉子成婚，婚後在聯電擔任工程師，並育有2子；父親與前妻結婚後，時常發生爭執，1992年因個性不合而協議離婚，父親承擔兩人的債務，將房產變賣後還欠下160萬元貸款，兩人原本協議共同監護兒子，待小孩長大些再決定跟爸爸還是媽媽，但因為前妻的哥哥嫂嫂結婚多年，只有2個女兒，因此希望能收養2個有血緣的「兒子」傳宗接代。

卜女說，父親曾告訴她考量自己當時經濟狀況不好，加上男性要再婚、生子機會比較大，因此答應這項安排，在1993年經法院裁定將2子交由前妻的哥哥收養。

「不要父親卻又回來要錢，13年前回復為父親的兒子，卻不跟我們聯絡，也不姓卜，終止收養根本是假的，只是為了準備爭產。」卜女說，父親的兩個兒子多年不相往來，在2007年與養父母雙方同意終止收養，依法回復成成生父的兒子，卻又在2008向法院聲請改姓，不願因此姓「卜」，繼續使用養父、也就是生母的姓氏，並未真的想認祖歸宗，後來我母親持家有成，家庭經濟慢慢變富裕了，他們就是看到父親變有錢之後，才想藉由終止收養來分配財產。

▲卜女的哥哥傳簡訊要求商談分配遺產的問題，讓她相當不滿。

卜女說，當時她與父母、弟弟在新加坡生活，父親得知2個兒子有改姓的司法程序，但並不以為意，那也是唯一一次他們「最接近」知道父親2個兒子終止收養的一次機會，但父親只是一名工程師，也不知道為什麼已經給人認養的兒子還要再改姓，只覺得別人的兒子，要姓什麼是他們的自由，根本沒想到這個動作會影響未來親屬間的權利義務關係。

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