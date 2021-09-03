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23到28歲限定！AZ「加開場」上午10點開搶　登記撇步6大QA一次看

▲ AZ疫苗瓶裝外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲指揮中心今天開放23到28歲民眾預約施打AZ疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

生活中心／台北報導

23歲到28歲的年輕人注意！中央流行疫情指揮中心在今（3日）上午10時至明天（4日）下午6時，增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲民眾」登記施打AZ疫苗，指揮中心指出，將會陸續傳送提醒簡訊，籲民眾記得進行預約，施打時間預定於9月9日至9月12日，並視疫苗供應期程調整接種場次，請民眾屆時準時前往接種。預約登記網址為https://1922.gov.tw/vas/

對於AZ疫苗預約與接種相關資訊，《ETtoday新聞雲》整理6大QA供讀者一次掌握。

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Q1：今天開放預約的疫苗輪到誰打、打什麼廠牌？

指揮中心宣布第七期將提供接種AZ疫苗，原先對象為於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲(含)以上，總計約80.6萬人完成預約，將自9月3日至9月10日施打。

為利疫苗資源有效利用，因此於9月3日10時至9月4日18時止，增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲(含)[即1998年12月31日(含)以前出生]民眾」，將會陸續收到提醒簡訊，籲請民眾記得進行預約，施打時間預定於9月9日至9月12日，並視疫苗供應期程調整接種場次，請民眾屆時準時前往接種。

Q2：我符合今天開放登記的資格，但還沒收到簡訊，可以直接上網登記嗎？

指揮中心強調，符合資格但尚未收到簡訊通知者，也可於預約接種入口處確認該期可預約接種之資格自行預約接種登記。預約登記網址為https://1922.gov.tw/vas/

Q3：第七期輪到我打AZ，但我想換BNT或其他廠牌怎麼辦？

對於第七輪已成功預約AZ的人，卻又後悔想打BNT，指揮中心發言人莊人祥說明，因第七輪接種是9月3日至9月10日，若民眾這段期間確認未前往施打，需等到11日才可到預約平台更改為BNT疫苗

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師提醒，疫苗施打後最好在原地觀察30分鐘，有任何不適立即向醫護人員反應。（圖／記者李毓康攝）

Q4：哪些人不可打AZ疫苗？

目前依據疫苗仿單之適用接種年齡為18歲以上。

指揮中心公布AZ疫苗施打建議，不可施打者包含：

1.對疫苗所含成分過敏者
2.施打第一劑AZ疫苗後出現急性嚴重過敏反應者
3.18歲以下青少年

另外，據衛福部公布資料顯示，由於針對兒童的臨床試驗仍在進行中，目前資料有限，因此暫時不建議兒童接種新冠疫苗。未來可能因為新的實證，而增加適用年齡層。且依據目前臨床試驗的結果，AZ及莫德納疫苗的合適接種年齡是18歲以上。

另有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者，應暫緩施打AZ疫苗。

有以下狀況者，應謹慎評估施打疫苗的效益及風險，再決定是否施打AZ疫苗：

血小板減少或任何凝血功能異常，如血友病
免疫功能不全者，包括接受免疫抑制劑治療

另外，指揮中心已宣布，孕婦列入優先接種名單中的第六類，但婦產科醫師張瑜芹提醒，施打前最好先讓婦產科醫生評估是否適合接種，當天若有不適或感冒症狀，也先暫緩注射。

Q5：AZ副作用有哪些？施打後要注意什麼？

疾管署說明，接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉、抓接種部位。

接種疫苗後可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解。其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應(如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹)等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

接種疫苗後28天內，若出現以下任一症狀，請立即就醫並說明疫苗接種史：

嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇
嚴重且持續腹痛超過24小時以上
嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛
皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等

Q6：打疫苗發燒可以吃什麼舒緩？

藥師Kiki表示，可服用普拿疼來緩解打疫苗的不舒服，但要注意普拿疼有4種不同類型，包括「一般錠、加強錠、速效錠還有普拿疼伏冒」；如果買到「普拿疼伏冒」，就不太合適，也建議大家施打疫苗後，有出現不適再服用，且服藥後要注意不能喝酒，以免有傷肝疑慮。

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