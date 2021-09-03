全台「疫苗愛好」出爐！最愛高端縣市在南部　新竹92.1%選莫德納

▲首批BNT疫苗2日抵台，目前國內疫苗接種人口涵蓋率約42.8 %。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣首批93.2萬劑輝瑞BNT疫苗2日抵達台灣，目前正在進行封緘程序，預計9月中開始可進行接種程序，截至2日下午5時，登記BNT疫苗意願人數（包含單選及複選）就超過335萬人。另外，國內已意願登記還未施打疫苗人數約535萬人，其中有90.6%勾選莫德納疫苗，而高端僅有8.2%人勾選，台南市則是最愛國產的縣市有11.8%。

根據指揮中心統計，國內累計接種1098萬2471劑，其中AZ接種658萬9379劑，莫德納接種374萬1157劑，高端接種 65萬1935劑。疫苗接種人口涵蓋率42.8 %。

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▲莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

依據最新統計，目前「未接種疫苗，已登記意願且尚未取得預約資格者」共有 535萬9096人，登記莫德納疫苗意願人數（包含單選及複選）485萬4070人，佔90.6%；BNT為335萬6012人，佔62.6%；AZ為297萬7004人，佔55.6%；高端則為44萬611人，佔總數8.2%。

依照縣市來看，接種莫德納意願最高的為新竹縣和新竹市，都為92.1%，最低為澎湖縣的81%；AZ疫苗方面，意願最高為宜蘭縣的61.3%，最低為金門縣的26.6%；BNT疫苗方面，意願最高為台北市的73.2%，最低為台東縣的48.5%；高端疫苗，最高為台南的11.8%，最低則為金門縣的3.1%。

▲高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

有消息指出，下週三又有另一批90多萬劑BNT疫苗到貨，同樣也是上海復星棄單後搶到的現貨。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「應該很接近那個時間」，所以才會在記者會一開始，邀請郭董事長一起來接機。

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