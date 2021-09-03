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全台「疫苗愛好」出爐！最愛高端縣市在南部　新竹92.1%選莫德納

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲首批BNT疫苗2日抵台，目前國內疫苗接種人口涵蓋率約42.8 %。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣首批93.2萬劑輝瑞BNT疫苗2日抵達台灣，目前正在進行封緘程序，預計9月中開始可進行接種程序，截至2日下午5時，登記BNT疫苗意願人數（包含單選及複選）就超過335萬人。另外，國內已意願登記還未施打疫苗人數約535萬人，其中有90.6%勾選莫德納疫苗，而高端僅有8.2%人勾選，台南市則是最愛國產的縣市有11.8%。

根據指揮中心統計，國內累計接種1098萬2471劑，其中AZ接種658萬9379劑，莫德納接種374萬1157劑，高端接種 65萬1935劑。疫苗接種人口涵蓋率42.8 %。

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▲▼新北市72歲以上長者開放莫德納疫苗首日，新店區靜思堂及大豐國小兩個接種站湧入大批人潮。先前受AZ疫苗不良副作用影響而不敢接種疫苗的長者，今天傾巢而出，就算頂著大太陽也要搶打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

依據最新統計，目前「未接種疫苗，已登記意願且尚未取得預約資格者」共有 535萬9096人，登記莫德納疫苗意願人數（包含單選及複選）485萬4070人，佔90.6%；BNT為335萬6012人，佔62.6%；AZ為297萬7004人，佔55.6%；高端則為44萬611人，佔總數8.2%。

依照縣市來看，接種莫德納意願最高的為新竹縣和新竹市，都為92.1%，最低為澎湖縣的81%；AZ疫苗方面，意願最高為宜蘭縣的61.3%，最低為金門縣的26.6%；BNT疫苗方面，意願最高為台北市的73.2%，最低為台東縣的48.5%；高端疫苗，最高為台南的11.8%，最低則為金門縣的3.1%。

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

有消息指出，下週三又有另一批90多萬劑BNT疫苗到貨，同樣也是上海復星棄單後搶到的現貨。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「應該很接近那個時間」，所以才會在記者會一開始，邀請郭董事長一起來接機。

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