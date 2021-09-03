12星座交友「難度指數」大公開　想跟「他」當朋友超難

▲12星座交朋友的難度指數。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

交朋友也是一門學問，有些人個性就是很合得來，但有些人卻不是那麼好親近，據《星座好朋友》網站整理出12星座交朋友的難度指數，一起來看看吧！



牡羊座 難度２顆星

牡羊座很熱情也很樂於認識新朋友，不會排斥別人的靠近，只要對方靠近的方式不要太誇張，其實牡羊座都可以接受，不太會拒人於千里之外。

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金牛座 難度７顆星

金牛座是個心牆很厚的星座，不會輕易相信別人，對於靠近自己的每個人都抱持著懷疑，只要疑心不消，你就無法靠近他們，即使是友情也是謹慎再謹慎。

雙子座 難度１顆星

雙子座很喜歡交朋友，即使身處在一個陌生的新環境，也會試著去搭訕別人，對有興趣的對象拋出交友橄欖枝，加上好相處又好聊天的個性，想要和雙子座交朋友其實不會太難。

巨蟹座 難度３顆星

巨蟹座其實是很好結交的朋友，但很多時候，他們有自己的原則，不會為了朋友而做出違背原則的行為，如果撇除原則問題的話，巨蟹座對於朋友可以說是掏心掏肺，只要你夠值得。

獅子座 難度８顆星

獅子座的自尊心和虛榮心很重，哪怕你用熱臉來貼，貼到的幾乎是冷屁股，很多人會因為受不了獅子座的冷淡，覺得自己被獅子座拒之門外，但是獅子座不理你其實不是不想理你，而是為了維持形象裝酷。



處女座 難度５顆星

處女座不喜歡接近陌生人，對於交朋友來說是一大障礙，畢竟再怎麼好的朋友都是從陌生人開始，想要拉近和處女座的距離，你只能多多利用團體活動，消除陌生感就是交朋友的第一步。

天秤座 難度２顆星

天秤座在交朋友上很爽快，不管你們是不是真的合得來，只要你沒有圖謀不軌的心，天秤座都很樂意和你拉近距離，而且天秤座好相處的個性，搞不好你們相處，處著處著就合得來了。

天蠍座 難度７顆星

天蠍座有著強烈的防備心，很容易把一個人往壞的方面想，雖然有點小人之心度君子之腹的感覺，但是不這麼做的話天蠍座就會不安，寧可自己多一點謹慎，日後成為朋友也會少一點麻煩。

射手座 難度１顆星

射手座比較外向，為人幽默風趣又喜歡交朋友，有時候一個對視覺得你還不錯，覺得你不討厭自己，那麼射手座也會主動來搭訕，想要跟你結交當朋友。

魔羯座 難度５顆星

魔羯座雖然看起來有點冷漠，但是相處起來其實很友好，只要你不是心裡有鬼的朋友，不會有事沒事找他們麻煩，有一顆真誠的心，魔羯座都會試著去接納你。

水瓶座 難度６顆星

水瓶座很多時候都是看心情，有時候熱情有時候冷漠，或許哪天，你的友好會得到回應，又或者不知何時，你的熱情會被水瓶座的冷漠澆熄，所以你常常會搞不清楚，水瓶座到底想不想跟你做朋友。

雙魚座 難度４顆星

雖然雙魚座不排斥交朋友，但也不是什麼朋友都收，雙魚座交朋友的前提是投緣，如果剛開始就看你這個人不順眼，不管你再怎麼積極的想靠近，雙魚座也不會回應你。