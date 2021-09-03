　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座交友「難度指數」大公開　想跟「他」當朋友超難

▲約會,女朋友,女友,男朋友,男友,牽手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲12星座交朋友的難度指數。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

交朋友也是一門學問，有些人個性就是很合得來，但有些人卻不是那麼好親近，據《星座好朋友》網站整理出12星座交朋友的難度指數，一起來看看吧！
 
牡羊座 難度２顆星

牡羊座很熱情也很樂於認識新朋友，不會排斥別人的靠近，只要對方靠近的方式不要太誇張，其實牡羊座都可以接受，不太會拒人於千里之外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金牛座 難度７顆星

金牛座是個心牆很厚的星座，不會輕易相信別人，對於靠近自己的每個人都抱持著懷疑，只要疑心不消，你就無法靠近他們，即使是友情也是謹慎再謹慎。

雙子座 難度１顆星

雙子座很喜歡交朋友，即使身處在一個陌生的新環境，也會試著去搭訕別人，對有興趣的對象拋出交友橄欖枝，加上好相處又好聊天的個性，想要和雙子座交朋友其實不會太難。

巨蟹座 難度３顆星

巨蟹座其實是很好結交的朋友，但很多時候，他們有自己的原則，不會為了朋友而做出違背原則的行為，如果撇除原則問題的話，巨蟹座對於朋友可以說是掏心掏肺，只要你夠值得。

獅子座 難度８顆星

獅子座的自尊心和虛榮心很重，哪怕你用熱臉來貼，貼到的幾乎是冷屁股，很多人會因為受不了獅子座的冷淡，覺得自己被獅子座拒之門外，但是獅子座不理你其實不是不想理你，而是為了維持形象裝酷。
 
處女座 難度５顆星

處女座不喜歡接近陌生人，對於交朋友來說是一大障礙，畢竟再怎麼好的朋友都是從陌生人開始，想要拉近和處女座的距離，你只能多多利用團體活動，消除陌生感就是交朋友的第一步。

天秤座 難度２顆星

天秤座在交朋友上很爽快，不管你們是不是真的合得來，只要你沒有圖謀不軌的心，天秤座都很樂意和你拉近距離，而且天秤座好相處的個性，搞不好你們相處，處著處著就合得來了。

天蠍座 難度７顆星

天蠍座有著強烈的防備心，很容易把一個人往壞的方面想，雖然有點小人之心度君子之腹的感覺，但是不這麼做的話天蠍座就會不安，寧可自己多一點謹慎，日後成為朋友也會少一點麻煩。

射手座 難度１顆星

射手座比較外向，為人幽默風趣又喜歡交朋友，有時候一個對視覺得你還不錯，覺得你不討厭自己，那麼射手座也會主動來搭訕，想要跟你結交當朋友。

魔羯座 難度５顆星

魔羯座雖然看起來有點冷漠，但是相處起來其實很友好，只要你不是心裡有鬼的朋友，不會有事沒事找他們麻煩，有一顆真誠的心，魔羯座都會試著去接納你。

水瓶座 難度６顆星

水瓶座很多時候都是看心情，有時候熱情有時候冷漠，或許哪天，你的友好會得到回應，又或者不知何時，你的熱情會被水瓶座的冷漠澆熄，所以你常常會搞不清楚，水瓶座到底想不想跟你做朋友。

雙魚座 難度４顆星

雖然雙魚座不排斥交朋友，但也不是什麼朋友都收，雙魚座交朋友的前提是投緣，如果剛開始就看你這個人不順眼，不管你再怎麼積極的想靠近，雙魚座也不會回應你。

►SK-II青春露、活膚霜超激殺必囤

ET快訊
誰還在「買手機月繳1399」！1類人被點名「沒得選呀」　原因
印度神童預言6度成真　最新點名「經濟復甦日」就要來了
YouTuber西門町親睹墜樓死亡案！　深夜在警察局做筆錄
外送員3個月賺破66萬元！　只休假1天狂跑3706單
不雅片瘋傳「重機女神」億萬身家起底　23歲擁1豪宅8別墅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大學教授沒疫苗打　憂「進不了校園」：教室有學生沒教授

12星座交友「難度指數」大公開　想跟「他」當朋友超難

疫苗非金鐘罩！　醫揭防疫重點「突破性感染」：這國家是前車之鑑

「要讓孩子打BNT？」　醫籲：父母要尊重孩子想法

學生打BNT最怕心肌炎　2關鍵時間點曝光！有3症狀快就醫

今起「劇烈雷雨」轟炸台灣　下週有熱帶擾動

23到28歲限定！AZ「加開場」上午10點開搶　登記撇步6大QA一次看

誰還在「買手機月繳1399」！1類人被點名「沒得選呀」　原因曝光

朱學恒直播嗆「打死酒駕者」！宋少卿變臉吐心聲　他尷尬道歉

「單腳天使」開學了！爸看這一幕感動：值得了...千人噴淚

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

老婆迷上挖水果！小孩吃水梨球 老公吃挖剩「廚餘」網：是藝術品

盧廣仲「神隱5天發聲了」！親上火線回留言　《Reality》原唱聽完《刻在》：這是首好歌

紅燈倒數8秒！2騎士等不及偷跑 下秒警鳴笛攔下網笑：一件雙罰

警車違停！退休警察提醒反被查　怒槓年輕警：這麼囂張？講幹話

保時捷閃3下切車道、跨越槽化線 「3違規行為被拍下檢舉」挨罰9000

大學教授沒疫苗打　憂「進不了校園」：教室有學生沒教授

12星座交友「難度指數」大公開　想跟「他」當朋友超難

疫苗非金鐘罩！　醫揭防疫重點「突破性感染」：這國家是前車之鑑

「要讓孩子打BNT？」　醫籲：父母要尊重孩子想法

學生打BNT最怕心肌炎　2關鍵時間點曝光！有3症狀快就醫

今起「劇烈雷雨」轟炸台灣　下週有熱帶擾動

23到28歲限定！AZ「加開場」上午10點開搶　登記撇步6大QA一次看

誰還在「買手機月繳1399」！1類人被點名「沒得選呀」　原因曝光

朱學恒直播嗆「打死酒駕者」！宋少卿變臉吐心聲　他尷尬道歉

「單腳天使」開學了！爸看這一幕感動：值得了...千人噴淚

他在日月潭撿到斷掌「助破母女3死分屍案」　人生從此大轉運

壽星免費爽玩！全台「7大樂園」9月優惠一次看　還能1票玩2天

「間諜」iPhone充電線出現　一插盜光帳戶密碼

Jisoo牙痛照秀一手71萬卡地亞鑽錶　Dior小背包可愛加分

台中南區大行情時代來臨　房價站穩4字頭

虛擬貨幣不再是高風險代名詞！數位資產管理平台Cabital主打銀行等級合規投資更安心

大學教授沒疫苗打　憂「進不了校園」：教室有學生沒教授

12星座交友「難度指數」大公開　想跟「他」當朋友超難

疫苗非金鐘罩！　醫揭防疫重點「突破性感染」：這國家是前車之鑑

「要讓孩子打BNT？」　醫籲：父母要尊重孩子想法

一玩遊戲就開咬！英短貓狂騷擾　被老爸「一口吞」直接原地傻眼

生活熱門新聞

西門町最後「肯德基」熄燈　結束36年營業歲月

課文驚見「媽媽噴出高高的水柱」　網嚇傻

誰還在月繳1399　1類人被點名

今起「劇烈雷雨」轟炸台灣　下週有熱帶擾動

大學重讀「想念什麼」？網秒點「這科系」

逛全聯踩「1禁忌」！她下場超糗

正妹買內衣被店員嗆小！70G硬塞75B壓胸崩潰

23歲男憂成疫苗孤兒　「急打高端」打完4天超後悔！

朱學恒直播嗆打死酒駕　宋少卿變臉他尷尬道歉

即／境外移入確診者到高雄殯儀館　寄棺大樓急清消

未接種疫苗者9成選莫德納！最愛高端縣市曝光

泰晤士世界大學排名台灣40校上榜　全台第二名是這校

學生掃校園是陋習　網：培養奴性

他讓媽媽坐副駕！老婆竟抓狂　網一面倒

更多熱門

相關新聞

網揭「3星座女」讓男人又愛又怕

網揭「3星座女」讓男人又愛又怕

每個男生欣賞女生角度皆不同，有的喜歡大方開朗，有的只注重外貌，不同女生總有著獨特的魅力讓人想一探究竟。但有的女生卻是讓男生又愛又怕，交往後各式小劇場讓另一半超煎熬，除了天蠍女上榜外，另外兩名更讓人跌破眼鏡！

這3個星座最容易出現渣男！

這3個星座最容易出現渣男！

12星座不愛對方　態度超絕情

12星座不愛對方　態度超絕情

現實又浪漫！愛情麵包都要TOP4星座

現實又浪漫！愛情麵包都要TOP4星座

公務員尋愛被嫌養不起家　回傳「裂嘴女」照挨告

公務員尋愛被嫌養不起家　回傳「裂嘴女」照挨告

關鍵字：

星座交友朋友獅子座金牛座

讀者迴響

熱門新聞

知名Coser控訴「也被Gino勁宥性侵」！羞愧不敢聲張

印度神童預言　經濟復甦日要來了

即／嬤帶8歲孫女去阿里山　最後身影曝

19歲童星失蹤⋯三天後成冰冷遺體

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝

西門町最後「肯德基」熄燈　結束36年營業歲月

不雅片瘋傳　重機女神億萬身家起底

重機女神不雅片瘋傳！50秒憔悴告白

談判破裂！阿富汗反抗軍擊殺300塔利班戰士

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

課文驚見「媽媽噴出高高的水柱」　網嚇傻

已失聯5天...阿嬤帶8歲孫女去阿里山　從此音訊全無

法國看到中國銀行！她「愛國心」噴發罵台灣

女大生從36樓墜落！粉身碎骨慘死　父母見屍淚崩

誰還在月繳1399　1類人被點名

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面