公務員尋愛被嫌養不起家　回傳「裂嘴女」照罵沒家教挨告

▲吳姓女子認為男網友當公務員「養不起家人」，收到裂嘴女圖片，怒告恐嚇。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

台北周姓公務員去年透過交友軟體認識吳姓女子，還沒開始交往就先做身家調查，吳女勸周男「去做業務拚搏」、「養不起家人真抱歉」、「懦弱」、「懦弱，就不要怪別人不給你尊重」，周男認為被看不起，怒傳日本都市傳說「裂嘴女」圖片，並上網批吳女沒家教，吳女提告恐嚇、妨害名譽，結果台北地檢署處分不起訴周男。

根據檢警調查，周男和從事業務工作的吳女，是在2020年7月初，透過交友軟體「派愛族Pairs」認識，進而互加LINE好友聊天，一開始還相談甚歡，7月14日起，吳女開始詢問周男工作、職業、何時退伍等身家背景，得知周男是公務員後，開始傳訊「弟弟加油」、「去做業務拚搏」、「不然你和姊姊聊天的資格都沒有」、「自尊是自己給的」。

▲周姓公務員不甘心被否定，上網po出對話內容，認為吳姓女子沒家教。（示意圖／pixabay）

周男突然被否定的一無是處，想解釋當公務員的好處，吳女繼續回話「我只是感覺你未來養不起家真抱歉」、「自尊是自己給的，你要安逸，懦弱，就不要怪別人不給你尊重」、「言盡於此，畢竟是路人甲」，周男拿起電話要打LINE給吳女但沒通上話，發了張「裂嘴女」的圖案，批吳女「妳嘴巴挺賤的嘛！」

之後周男實在氣不過，又繼續透過Messenger傳訊給吳女「不要因為妳是業務」、「講話得罪人就沒事」、「小心嘴賤後果自負」，另外傳訊給吳女媽媽要求吳女道歉，接著再上Dcard撰寫「女生很沒家教」，並po出和吳女的對話截圖求公道。

▲吳女強調沒有看不起公務員，只是希望另一半收入也不錯。（示意圖／pakutaso.com）

吳女提告指「裂嘴女」照片讓她心生畏懼，而且周男去找她媽媽，還上網po文，都分別涉嫌恐嚇、妨害名譽罪嫌，並強調沒有看不起周男，只是認為「自己收入不錯，所以希望另一半收入也不錯」。

但檢察官認為，這「裂嘴女」或稱「裂口女」的圖片，一般認為是日本傳說中的現代妖怪，會問路人「漂不漂亮」，如果一言不合，就會脫下口罩露出裂開的嘴巴嚇人，而周男Line送這張圖後，馬上發言「妳嘴巴挺賤的」，可見只是藉圖片強烈表達不滿情緒，沒有要加害生命等威脅。

▲日本電影《口裂女》曾探討都市傳說裂嘴女由來。（資料照／翻攝自網路）

至於周男私訊吳女媽媽，或者上網po文談到的內容，都是雙方在討論未來職涯規劃時發生的爭執，周男因為覺得不被尊重，把爭吵經過截圖刊出，佐證並非憑空杜撰，顯然是單純抒發個人真實經驗，主觀上沒有貶損吳女名譽的犯意，因此處分全案不起訴。

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