別再傻傻付出！12星座不愛了態度超絕情

▲不愛你了，可能連哄你都嫌麻煩。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

有些人即便是不愛了，也不會主動提分手，可是態度卻相當誠實．據《星座好朋友》網站分析，當12星座不愛對方，會做出一些很絕情的事情，這時候的你，可得好好想清楚，該不該繼續下去。

只享受你好，卻不會為你付出

代表星座：金牛座、處女座、魔羯座

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感情本來互相，彼此都需要付出，但這組星座如果不愛你了，就會讓你傻傻付出，即使你做再多，他都會覺得不夠，除此之外，他也不會為你做任何一件事，只單方面的享受著你的付出。這組星座在不愛你的時候，就會非常計較利益和得失，什麼事情都要跟你算很清楚，當你發現他已經沒那麼愛你時，就必須要果斷離開他。

不再遷就於你

代表星座：雙子座、天秤座、水瓶座

這組星座很愛你的時候，總是願意為你犧牲奉獻，為你妥協自己的原則，重視個人隱私的他們也願意讓你看手機，只要他愛你什麼都願意聽你的，不會讓你感到委屈，但是當他不再處處遷就你的時候，他絕對是不愛你的，他堅持著自己的立場，吵再兇也不願妥協，無論任何事情都不願意有絲毫退讓，這樣的人說明了他不夠愛你。

從不站在你的立場思考

代表星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

當這組星座不再站在你的立場思考時，那就代表他連一點點愛你都沒了，他們感性又多情，只要對你還有一點點的愛，就會捨不得去傷害你，唯獨不愛你才會用這種方式來對待你，因為當他愛你的時候，想給你的是全心全意的溫柔，他會為你設身處地的著想，所以當他沒了愛他的行為就有了很大的變化。

常常莫名其妙對你發脾氣

代表星座：牡羊座、獅子座、射手座

這組星座本身脾氣就沒有很好，但是他會因為在乎你、愛你，隱忍住脾氣，無論發生什麼事他都會站在你的角度顧及你的感受，不會隨便對你生氣甚至是吵架，只有對你沒了愛才會在你面前展現他不好的一面，為了一點小事就對你吼，動不動就對你發脾氣，當他出現這些徵兆就代表他的愛已經沒了。