桃園推出「好市券」8萬份　市府：綁定市民卡將福利留給桃園人

▲桃園推出「好市券」8萬份振興經濟。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市為振興經濟推出「好市券」，市民想拿券得先上網登記、完成填寫市民卡卡號，才能參加抽獎，遭市議員謝美英重批根本是疲勞券！市府經發局2日表示，桃園好市券2.0是中央推出五倍券前，市府先推出的暖身振興計畫，共有8萬份，而桃園市民卡已發行約180萬張，大部分市民都有，綁定市民卡是要將好市券的福利留給桃園人。

市府經發局副局長黃穗鵬表示：「桃園好市券2.0」活動係為鼓勵桃園在地民眾進行消費，吸引人潮回流，倘僅憑身分證字號登記抽籤，無法辨識是否為桃園市民，且如開放外縣市民眾參與抽籤，將排擠桃園居民中獎機率。

▲市府表示，「好市券」綁定市民卡是要將福利留給桃園人。（圖／市府資料照）

因此，為了實質振興市集攤商本次活動資格須憑「桃園市民卡」上網登記抽籤。又，本次好市券2.0也將繼續結合ibon售票系統，民眾中籤後僅需上網索取序號，即可隨時從全台6,100家門市進行取票、比起去年夜市券特定時段、特定地點的取票方式便民許多

不過，因為「好市券」綁定市民卡，桃園各區公所出，自市府開放第2波好市券登記抽籤後，前來區所申辦量暴增3倍。市議員謝美英說明，疫情爆發以來，各行各業受到各種不同程度的影響及衝擊，失業潮來襲，多少家庭憂心忡忡。在這麼多繁瑣、不便、不足的施打疫苗政策之下，政府推出五倍券，桃園市加碼推出了好市券，仔細一看好市券的領取辦法，流程 是：「上網預約—抽籤—查詢中籤—取券—使用」，一共有五個階段。

謝美英直指，市府連發個200元，前提是要有市民卡才能登記。民眾到鄭文燦市長臉書留言，認為桃園市負債卻裝闊，連200元都要用抽的，根本擾民！還有人認為：難道是市民卡缺業績？為了幫市民卡衝發卡量？

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