「2021台中購物節」將登場　中市總動員爭取中央千億振興券商機

▲台中市府加碼中央五倍券，透過「第三屆台中購物節」提出超吸睛方案，鼓勵全國民眾在購物節期間暢遊台中及使用中央振興券。（圖／經發局提供，下同）

圖、文／台中市政府經發局提供

「2021台中購物節」即將登場，今年由麗寶集團再次合作精緻好宅作為活動亮點首獎，此外，台中市政府各局處也全體總動員參與行銷、招募活動優惠店家及招募吸睛抽獎品，包括觀旅局規劃創新體驗遊程行銷推廣活動、台中市工商發展投資策進會結合十大伴手禮聯名禮盒行銷、石岡區公所也將搭配石岡熱氣球嘉年華、花漾藝術燈節宣傳購物節等，積極爭取中央千億振興券商機。

經發局說明，市長盧秀燕日前在台中購物節跨局處會議上指出，市府加碼中央五倍券，透過「第三屆台中購物節」提出超吸睛方案，鼓勵全國民眾在購物節期間暢遊台中及使用中央振興券。市府各局處也總動局，其中民政局將整合全市29區公所行銷資源，並協助招募受創嚴重產業店家、文化局自8月開始即將有逍遙音樂町等25項活動配合購物節，並已募得3幅畫作作為活動抽獎品。

觀旅局正規劃台中市創新體驗遊程行銷推廣活動，帶動團客於觀光消費契機、勞工局將邀請優良視障按摩據點、庇護工場等店家加入台中購物節，工策會結合十大伴手禮聯名禮盒行銷系列活動、石岡區公所將搭配熱氣球嘉年華、花漾藝術燈節宣傳；另外，正逢台中捷運開通元年，捷運公司也提供公益彩繪列車、站內廣播、旅客輪播系統等捷運站內站外資源一同行銷台中購物節。

新聞局則協助整合台中市1,350處電子牆及跑馬燈宣傳、交通局將於公車車體、公車候車亭、計程車業者車身等張貼活動宣傳、環保局盤點活動羅馬旗懸掛路段及運用垃圾車進行宣傳，都發局及建設局於台中市自辦工程圍籬外牆懸掛大型宣傳帆布，研考會1999也將全力支援提供民眾最新活動訊息。

經發局長張峯源表示，除市府局處卯足全力舉辦台中購物節，民間企業團體也相當看好台中購物節帶來的效益及商機，紛紛主動合作支持，其中最大手筆即是今年度麗寶集團再次合作精緻好宅作為活動亮點首獎；三井Outlet、中國信託、歐客佬、嘉味軒、振宇五金、中友百貨、太平洋百貨、廣三SOGO、家樂福等眾多知名企業店家紛紛插旗響應。

其中，中國信託將於全國6,000多台ATM及信用卡帳單上宣傳活動訊息、歐客佬、嘉味軒、振宇五金等也各自提供購物節早鳥活動抽獎品，規劃中獎人到店領取獎品，導客入店互惠雙贏；百貨商場則於櫃位上設置活動宣傳立牌，另尚有眾多企業及銀行均在洽詢合作事宜，購物節也與台中在地商圈、夜市、市場聯合舉辦實體活動，藉由帶狀活動積累穩定客流及推升活動聲量。

經發局表示，為掌握疫情所帶動的消費數位化趨勢，購物節也和行動支付業者LINE Pay及悠遊付合作推出活動期間10%~15%優惠回饋，以及媒合東森購物線上平台設置臺中特色專區及依當周活動主題提供消費加碼優惠，欲取得活動第一手訊息，可至「2021台中購物節」活動官網及「台中市政府經濟發展局」官方臉書，並立即下載台中購物節活動APP，歡迎大家一同到台中旅遊消費抽大獎，活絡後防疫時代的地方產業經濟。