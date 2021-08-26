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林奕華﹑邱泰源爆163起公益愛心捐款遭詐騙　金額超過2500萬元

▲▼立法院 網站被駭 公益團體聯合呼籲捐款人留意詐騙訊息勿上當「公益有愛 避免受害」資安外洩說明記者會 林奕華 邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委林奕華（中）、民進黨立委邱泰源（左）提醒民眾留意詐騙訊息。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

癌症兒童的救命錢竟遭詐騙集團詐騙！國民黨立委林奕華、民進黨立委邱泰源26日舉行記者會踢爆，今年7月發生超過百起公益團體愛心捐款人遭詐騙的案件，遭詐騙的總金額超過新台幣2500萬元，呼籲民眾留意捐款詐騙訊息，注意近期網路和社群詐騙，保障自身財產安全的同時，也希望政府重視詐騙犯罪防制。

林奕華、邱泰源今天與中華民國心臟病兒童基金會、瑞信兒童醫療基金會、中華民國兒童癌症基金、台大兒童健康基金會、台灣樂作創益協會、白永恩神父社會福利基金會及中華民國運動神經元疾病病友協會等公益團體舉行「公益有愛，避免受害」記者會。

林奕華指出，近期有詐騙集團以「工作人員操作錯誤，導致網路匯款變成分期付款或定期扣款」等名義，向公益團體愛心捐款者進行詐騙，光是7、8月兩月內政部警政署165全民防騙網就掌握超過163起愛心詐騙案件，其中有73件真的被詐騙的案例，總金額超過新台幣2500萬元。

警政署刑事警察局預防科科長陳瑞基回應，今年7月165反詐騙中心陸續接到捐款人反應接獲詐騙電話的資訊，詐騙集團是以傳統解除分期付款的手法進行詐騙，先由駭客集團入侵協會和系統商的網站，撈到所有捐款人的會員資料，包括姓名、電話、捐款明細等內容，接下來從境外撥打電話到台灣來，以「扣款失敗」、「重複設定」等理由誆騙民眾用ATM轉帳至人頭帳戶，再派車手去領款。

陳瑞基呼籲，這些詐騙電話會在來電顯示「加號」、「+2」、「+886」等狀況，只要講到「解除設定」、「分期付款」、「扣款失敗」、「重複扣款」這些關鍵字就要提高警覺，另只要對方請民眾到終端轉帳付款，就絕對是詐騙，絕對不可以輕信上當。

此外，瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福表示，從今年7月開始，陸續有捐款人接到詐騙電話，以工作人員公益捐款操作錯誤名目聯繫捐款人詐領愛心捐款，本從去年開始受到新冠肺炎疫情影響，弱勢家庭或病友已陷入艱難的困境，如今因詐騙犯罪事件影響捐款意願，更使弱勢家庭或病友陷入更艱難的困境。

中華民國兒童癌症基金會董事長林東燦表示，在這次重大個資外洩事件發生後，已在第一時間聯繫網路管理公司，加強後台的安全防護機制並向警察局備案，後續除積極提醒捐款人留意詐騙訊息、提高警覺性，也將已更嚴謹方式要求網路管理公司，不再讓捐款人個資遭到有心人士利用。

邱泰源補充，他了解很多詐騙電話都是從境外過來，增加警政單位查緝的困難，另也呼籲民眾仍需要繼續支持這些社福團體，因為這些弱勢家庭和病友還是需要外界的幫忙，不要因為詐騙的消息，就不敢付出自己的愛心。

▲▼立法院 網站被駭 公益團體聯合呼籲捐款人留意詐騙訊息勿上當「公益有愛 避免受害」資安外洩說明記者會 林奕華 邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）

▲7個公益團體呼籲捐款人在預防詐騙同時，能繼續支持公益團體。（圖／記者屠惠剛攝）

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