【廣編】法國高級香水品牌Henry Jacques　一段無與倫比的香水故事

【廣編特輯】

圖、文／Henry Jacques提供

所有美妙的故事都始於一段真摯的友情，法國高級香水品牌Henry Jacques（亨里•雅克）也不例外。創始人Henry Jacques Cremona先生與夫人Yvette Cremona邂逅了法國傳統香水工藝中被譽為「最後一位偉大鼻子」的調香大師，攜手在格拉斯創建香水實驗室，融合綿延五代的工藝，為人們帶來最為獨特、珍貴的香水作品。

品牌創始人的女兒、品牌現任掌舵人Anne-Lise Cremona既擁有父親異想天開的奇思妙想，又如同母親那般理性、平和而優雅。她對香水的熱忱令人重拾美的姿態，喚回與自我獨處、發現真我的時光，體現生活藝術的真諦。

品牌藝術總監、家族至交Christophe Tollemer將 Anne-Lise對香水的嚮往和願景付諸現實，香水瓶、展示櫃和精品店的設計完全忠於品牌的歷史傳統，帶來家一般的親切感，店中陳列物與藝術融為一體，交織成一段故事。

Henry Jacques香水不僅傳承了深厚的家族傳統，同時與現代感和創新精神不斷融合，一直謹記心中唯一的願景，與世界分享絕無僅有的熱忱和從不妥協的高級香水製造工藝。